Västerås trotsar Regeringens pandemiråd: ”En livlina för många människor”

Anmäl text- och faktafel

Nu är det klart vilka bibliotek i Västerås som kommer ha viss verksamhet, trots regeringens förmaning. Det är huvudbiblioteket i centrum, Viksäng och Råby. Men med ändrade öppettider.

De bibliotek som stänger helt, i alla fall fram till slutet av januari är Bäckby, Hammarby, Skiljebo, Skultuna, Tillberga och Önsta-Gryta.

– Det är väldigt märkligt att regeringen och folkhälsomyndigheten beskriver våra samhällsviktiga bibliotek som icke-nödvändiga och därmed likställer dem med exempelvis badhus och idrottshallar. Vi har som kommun en skyldighet enligt lagstiftning att tillhandahålla vissa bibliotekstjänster och det måste vi ju göra även om lokalerna är stängda för allmänheten, säger Markus Lindgren (MP), kulturnämndens ordförande.

De bibliotek som hålls öppna har valts ut efter läge och storlek. Samt efter möjlighet att bedriva en coronasäker verksamheten.

För det går inte att bara strosa in och bläddra bland böckerna. Det är förbokning som gäller. Reserverade böcker kan hämtas ut under några timmar per dag.

Det är också förbokning för den som behöver hjälp med användning av datorer, utskrifter, kopiering och scanning, detta kan vara nödvändiga saker att ha tillgång till när man har kontakt med vissa myndigheter.

– Biblioteken är ofta en livlina för människor i utsatta situationer som behöver tillgång till it-utrusning och hjälp med utskrifter. Men man ska också kunna reservera och hämta ut litteratur utan att det sker någon fysisk kontakt, säger Markus Lindgren.

På Råby har lokalen möblerats om så att man kan gå in från ett håll, hämta den reservade boken och gå ut genom en annan entré. Max fem personer får vistas i lokalen samtidigt.

På huvudbiblioteket har man ordnat det så att man går in genom huvudentrén, hämtar sin bok, genom självservice, och sedan går man ut via de dörrar som ledeer till Botaniska trädgården. Personal på plats i avgränsad yta sköter kontrollen så att trängsel inte uppstår.

All personal är dock inte tillfreds med kulturnämndens beslut att vissa biblioteket ska hålla öppet, mot regeringens rekommendationer. Men arbetsplatserna ska coronasäkras och även för personalen gäller att de ska hålla avstånd till varandra.

Den som vill ha de exakta öppetiderna går med fördel in på stadens hemsida: vasteras.se Här kommer du direkt till bibliotekens hemsida: https://bibliotekivastmanland.se/