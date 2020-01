Västeråsare blev årtiondets första lottomiljonär: ”Det är knappt så jag tror det”

Anmäl text- och faktafel

– Wow! Vi har blivit miljonärer! ropade mannen enligt pressmeddelandet till sin fru när samtalet kom.

När Svenska spels vinnarkommunikatör ringde honom förhörde han sig först om vad samtalet handlade om och försäkrade sig om att det var Svenska spel som ringde. Vinnarkommunikatören berättade sedan nyheten om miljonvinsten, som VLT rapporterade om på lördagen.

Mannen loggade efter att vinnarkommunikatören berättat om vinsten in på sitt konto på Svenska spel tur för att se summan med sina egna ögon.

– Det är knappt så jag tror det, trots att jag har vinstbeloppet framför mig. Vilket fantastiskt samtal! Jag undrade vem det kunde vara som ringde så sent en lördag och var tveksam till att svara eftersom det är så många försäljare som ringer. Men nu var det ju jag som fick något istället. You made my day!, sa mannen till vinnarkommunikatören enligt pressmeddelandet.

Den vinnande lottoraden var det nära att mannen inte lämnade in. Den lämnades in sent under lördagseftermiddagen, efter att mannen blivit påmind om lottodragningen av en tv-reklam.

Han spelade för 200 kronor och vann cirka 1,8 miljoner kronor. Vinsten var välkommen för mannen.

– Den här vinsten kan man göra mycket med. Det är ju häftigt alltså! Nu ska vi planera resor, betala av lån och investera en del av pengarna, sa mannen enligt pressmeddelandet.

Vinnaren och hans fru vill vara anonyma.