Västeråsare fängslades under resa – fruktar nu dödsstraff

Den 53-årige svenske medborgaren Li Zhihui flyttade från Stockholm till Västerås och startade restaurangen Wokman på Källgatan 2018.

Men sedan början av 2019 sitter han fängslad i Polen, där han mellanlandade under en resa. Orsaken är att hans födelseland Kina har efterlyst honom via Interpol och nu begärt honom utlämnad via Polen.

Svenska utrikesdepartementet bekräftar:

– Jag kan säga att vi känner till fallet och att utrikesdepartementet följer detta mycket uppmärksamt, säger Linn Duvhammar, presskommunikatör på UD.

Hon tillägger att Sveriges ambassad i Polen jobbar med fallet.

Mer kan hon inte säga, meddelar hon.

Polen verkar inte ha tagit något beslut om utlämning, men det vill UD heller inte uttala sig om.

Orsaken till utlämningsansökan ska vara misstänkta ekonomiska brott, men enligt uppgifter till den polska tv-stationen TVN24 ska Li Zhihui vara fängslad på grund av något som inte skulle anses vara ett brott i Sverige eller Polen – religiösa skäl.

Li Zhihui ska, enligt uppgifterna, anklagas för kopplingar till Falun gong (även kallat Falun dafa) en hälsorörelse med starka religiösa inslag av buddhism och daoism. Falun gong är sedan flera år förbjuden av den kinesiska staten och stämplad som en kult.

Samma kultstämpel har den kinesiska staten satt på en rad andra organisationer i Kina som inte är anslutna till de officiella religiösa organisationerna. Detta gäller bland annat en rad nya kinesiska religiösa rörelser och även underjordiska kristna kyrkor i landet.

Den polska tv-stationen har nått Li Zhihui i fängelset och han säger sig frukta dödsstraff för sitt engagemang i Falun gong.