Västeråsare nominerad till årets Augustpris – berättar om rasismen på Bjurhovda

Sista delen av Balsam Karams senaste roman "Singulariteten" gestaltar ett invandrat barns skoltid. Själv gick Balsam grundskolan och gymnasiet i Västerås och upptäckte en del om sitt eget skrivande under tiden som Ung-reporter på VLT.

"Att vara oönskad, misstänkt, utanför i det nya: Din bror som får sitt manus refuserat för att det inte handlar tillräckligt mycket om hans bakgrund som invandrad. Din syster som inte får hjälp av psykiatrin med sina krigsminnen. Andra barn som får en del av barnbidraget men själv har din mamma knappt råd med mat. Hundskit i brevlådan och rasistiska klistermärken på lyktstolpar. Expediter som låtsas ordna galgar för att se att du inte stjäl."

Så beskriver Balsam det invandrade barnets utanförskap. I Du-form som att berättarjaget ser sig själv utifrån, eller talar direkt till läsaren som att du vore den invandrade. Samtidigt lever Duet nära förlusten av det gamla som inte går att återvända till: Mormorn, som stoppar ner händerna i jorden på gården och säger att för första gången känner hon inget i en jord, och vars sista önskan är att bli begravd i sitt hemland.

Balsam flydde till Sverige som sjuåring tillsammans med sina kurdiska föräldrar och sex syskon via bland annat Iran, Syrien, forna Sovjet, och Afghanistan. Från tio till tjugo års ålder växte hon upp på Bjurhovda i Västerås och gick på Skiljebo- och Bjurhovdaskolan.

– Stadsbiblioteket älskade jag framförallt, inte minst vad det gäller musik. Jag lånade mycket skivor där. Jag var en person som hängde på biblioteket. Och Bjurhovda som plats var viktigt för mig. Jag bodde och kände mig trygg där, säger hon i telefonen medan hon stökar med barn och matbestyr på Skärholmen, Stockholm, i bakgrunden.

Hon upplevde även Västerås som rasistiskt. Familjen bodde granne med skinnskallar och källargången var full med inristade hakkors.

– Det kunde komma skåpbilar med skinnskallar som hämtade upp våra grannar och körde ner på stan på Valborg. De skrämde oss barn och gjorde utfall om vi cyklade förbi.

Under sin tid på Rudbeckianska gymnasiet skrev hon åt VLTs Ungsida.

– Då förstod jag att krönikor och notiser, den typen av skrivande, var svårt och inte passar mig. Men så kom jag in på Biskop-Arnös författarskola.

Vägen från Västerås till där hon är i dag har bland annat gått via de högt ansedda utbildningarna på Biskops-Arnö samt Litterär gestaltning i Göteborg, där hon nu undervisar. Hon har även arbetat tio år som litteraturvetare och bibliotekarie på Rinkeby bibliotek, vilket hon tyckte var fantastiskt.

– Min första bok handlade om att vara utanför samhället, att vara papperslös och ha erfarenheter av exil även om det är i samma land. Ämnen som återkommer är förlust, trauma, hopp och hopplöshet.

Hon hoppas att folk kan känna igen sig i att en situation är hemsk, att också hennes föräldrar kan känna igen sig eftersom de levt i exil på grund av sina politiska åsikter. Föräldrarna är inte universitetsutbildade men bildning, kultur och politik hade en stark ställning i hemmet så det fanns ingen tvekan om att barnen skulle läsa och gå på universitet. De var vänsterpolitiker i en tid då man inte fick vara det i Iran. Balsam räknar sig själv som en antirasistisk vänsterperson som tror på socialism.

– Så jag är vänster politiskt med inte partipolitiskt, säger hon.

För Balsam står kvantfysikens begrepp ‘singulariteten’ för den slutgiltiga ensamheten man kan uppleva när man utsätts för trauma. Det innersta i svarta hålet som hon liknar vid jorden på en begravningsplats – det finns kroppar där men de syns inte.

– Man kan uppleva sig extremt omsluten av det jobbiga och mörka. Det är något med den typen av isolation som duet i boken resonerar kring. Boken handlar om den bottenlösa förtvivlan. Boken i sig är så förtvivlad, säger hon.

Kort om Balsam Karam

Ålder: 38 år

Bor: Skärholmen, Stockholm

Yrke: Bibliotekarie, författare, lärare på utbildningen Litterär gestaltning

Familj: ‘Väldigt stor och härlig’, 6 syskon och föräldrar plus egen familj med 2 barn.

Favoritförfattare i urval: Toni Morrison, för hennes skarpa blick på sig själv och världen. Hon tar sig an svåra ämnen på ett sätt som förmänskligar och skapar närhet.

Poet som varit viktig för denna bok: Amerikanskan Claudia Rankine som har skrivit en lyrisk essäbok på ett anekdotiskt sätt.

Favoritcitat: William Faulkner, “The past is never dead. It’s not even past.” Om det förflutna och hur det spökar.

Verk i urval: Romanen "Händelsernas horisont" (2018), pjäsen "Förlustens rumtid" (2020), romanen "Singulariteten" (2021)

Fakta om Augustpriset

Augustpriset instiftades 1989 av Svenska Förläggareföreningen för att belöna och uppmärksamma de bästa nya böckerna på svenska varje år. Priset delas ut i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok.

Augustgalan 2021 äger rum 22 november på Södra Teatern i Stockholm. Å