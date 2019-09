Västeråsaren fick guldbiljett i Idol: ”Det där är allt vad en idol handlar om!”

Det folkkära TV4-programmet Idol gjorde under måndagskvällen det sista stoppet på auditionturnén.

30-årige Ludwig Hahn, som bodde i Västerås fram till för drygt ett år sedan då han flyttade till Stockholm, fick en guldbiljett av Kishti Tomita, Alexander Kronlund, Anders Bagge och Nikki Amini.

Den sistnämnda var dock en aning svårflörtad.

– Hon sa att hon var lite tveksam till om jag skulle hålla i slutaudition. De andra sa väldigt många positiva saker. De tyckte att jag hade något abstrakt som var svårt att sätta fingret på, och det är så klart kul att höra, säger Ludwig Hahn.

Kishti Tomita och Anders Bagge var lyriska.

"Det där är allt vad en idol handlar om!" sa Tomita.

"Oj, vilken ton!" utbrast Bagge.

Ludwig Hahn framförde låten "We used to vacation" av Cold War Kids.

– Ingen i juryn hade hört den förut, men det verkade inte göra så mycket. I övrigt har jag inte så många minnen från min audition, haha.

Auditionturnén livesänds inte, utan spelades in redan i april. Det som sändes i TV4 på måndagskvällen från Ludwig Hahns framträdande var mer eller mindre en refräng och när han tilldelades guldbiljetten.

Han har alltså inte fått berätta om hur det gick förrän nu.

– När jag gick vidare kände jag faktiskt en jäkla lättnad. Jag hade försökt hålla lite distans och inte ta Idol på för stort allvar, men efter att jag gick vidare har det börjat betyda mer, säger han.

Redan på tisdagskvällen börjar slutaudition sändas. Återstår att se om Ludwig Hahn fortsätter att övertyga juryn.

OBS! På tisdagskvällen publiceras en stor intervju med Ludwig Hahn, där du får lära känna Idol-västeråsaren närmare.