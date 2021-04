Västeråsaren kan skriva dubbel historia – rankas högt inför NHL-draften

Ingen av spelarna tillhör VIK just nu. Men det är ändå dubbel VIK-koppling på topp 10 när kanadensiska TSN:s stora NHL-nestor Bob McKenzie på måndagen publicerade sin senaste rankning inför sommarens NHL-draft, en rankning baserad på intervjuer med tio NHL-scouter.

Den stora målvaktstalangen Jesper Wallstedt, västeråsare med VIK som moderklubb, rankas som nummer tio av alla tillgängliga talanger för NHL-klubbarna att välja mellan i sommar. Och Simon Edvinsson, Frölundabacken som gästspelade i VIK under våren – rankas som delad tvåa.

VIK-produkten Jesper Wallstedt skulle skriva dubbel historia om McKenzies förutsägelser slår in. Dels skulle han bli den första svenska målvakten någonsin att över huvud taget slå sig in i NHL-draftens förstarunda. Dessutom skulle han bli den första målvakten att väljas i topp tio sedan Montréal valde Carey Price som femma i draften 2005.

Wallstedt skulle också bli den högst draftade spelaren med VIK som moderklubb någonsin, en notering som i dag hålls av Mikael Backlund (24:a, 2007).

Jesper Wallstedt är just nu mitt inne i en het kvartsfinalserie med sitt Luleå, som ställs mot Skellefteå. 18-åringen fick kliva in mellan stolparna från start i match sex på måndagskvällen, när målvaktskollegan Joel Lassinantti ströks sent. Luleå föll med 3–4 – och match sju i kvartsfinalen spelas redan på tisdagskvällen.

Sommarens NHL-draft hålls en månad senare än vanligt, 23-24 juli.