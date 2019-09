Västeråsaren Ludwig nobbade Idol 2009 – nu är han vidare efter juryns hyllningar: ”Kändes lite töntigt”

Ludwig Hahn gick musikklass på Fryxellska skolan, fotbollsprofil på Önstaskolan och därefter media/samhälle på Kopparlundsgymnasiet. Han kommer från en idrottsfamilj och har varit ganska ensam om musikintresset.

På gymnasiet började han leva ut det på riktigt, genom att spela i olika band.

Och när det sedan blev musikinriktning på Lunnevads folkhögskola träffade han vänner som skulle komma att dela hans egen musiksmak: indierock. Tillsammans startade de ett hyllningsband till The Strokes, ett av de mest inflytelserika rockbanden på 90-talet.

Faktum är att undertecknad stod i publiken när hyllningsbandet besökte Sigurdsgatan 25 (se klipp nedan) år 2012.

– Jag minns det som en jäkligt rolig spelning. Det kom många fler än jag trodde skulle komma. Vi fick faktiskt en del förfrågningar om att åka över till USA och lira. The Strokes Tribute var en kul grej, men jag kände mig lite klar med det efter ett par år, säger Ludwig Hahn när vi träffas på ett fik vid Västerås centralstation.

Du kan verkligen sjunga skrämmande likt Julian Casablancas. Vad händer när du ska sjunga andra låtar?

– Julian hänger väl kvar lite grann. Det är en stor influens. Men nu när jag sjunger andra genrer, framför allt i och med Idol, låter det ju inte som han. Jag tror mest att jag bara råkar ha en ton i rösten som är ganska lik hans.

På måndagskvällen sändes programmet där han fick sin guldbiljett efter att ha framfört "We used to vacation" med Cold War Kids. Juryn hyllade hans röst.

– När jag gick vidare kände jag faktiskt en jäkla lättnad. Jag hade försökt hålla lite distans och inte ta Idol på för stort allvar, men efter att jag gick vidare har det börjat betyda mer, säger han.

Just nu pågår slutaudition. Nästa vecka får svenska folket reda på om Ludwig Hahn går vidare till kvalveckan, vilket är då livesändningarna startar i slutet av september.

Idol-produktionen brukar ju försöka hårdvinkla personlighetstyper. Vem är du i deras ögon?

– I början fick jag bara en massa frågor om min ålder. De undrade om jag hade 30-årskris, personen som gick in till juryn före mig var 15 år, och så vidare. Men de verkar ha släppt det. Nu tror jag mer att de tänker att jag ska vara den flummiga killen, haha.

Är du det, då?

– Vet inte riktigt. Men jag är dålig på att ge raka svar, vilket du själv kanske märker, haha, och blir ofta lite utbroderande. Men jag är bara mig själv.

Sedan ett år tillbaka bor Ludwig Hahn permanent i Stockholm. Annars har han mestadels bott i Västerås.

I Stockholm frilansar han inom animation.

– Stockholm passar mitt yrke bra, det finns många byråer där och dessutom har många av mina vänner flyttat dit. Så jag trivs bra, men det är faktiskt ganska ofta jag saknar enkelheten med Västerås. Att kunna cykla omkring överallt.

Har du något smultronställe i Västerås?

– Nu är ju det stängt, men jag hängde mycket på restaurang Å. Sedan gillar jag att bara gå omkring där jag växte upp, på Önsta-Gryta. Det finns mycket fin natur där.

Då sa jag att jag skulle dyka upp, men sket i det. Jag tror att jag ville vara lite rebell.

Hur var det att växa upp i Västerås?

– Superbra. För mig som höll på med musik fanns det dessutom väldigt många bra plattformar. Taj Mahal och Sigurdsgatan 25 var exempelvis två grymma spelställen, och studieförbunden var väldigt aktiva. Som jag förstått det har de flesta livescenerna i Västerås lagt ner nu, vilket är hur tråkigt som helst. Det påminner väl lite om hur det ser ut i hela Sverige, även om Västerås kanske har drabbats ännu hårdare.

Det var inte Ludwig Hahn själv som ansökte till Idol.

– De senaste åren har musiken legat på hyllan för mig. Jag tror att min flickvän tyckte att det var dags att jag gjorde någonting av den, så hon ringde och anmälde mig. När Idol ringde upp mig lät jag nog inte så glad. Jag var skeptisk till en början, men sedan mindes jag att exakt samma sak hände för tio år sedan när en kompis anmälde mig. Då sa jag att jag skulle dyka upp, men sket i det. Jag tror att jag ville vara lite rebell och snarare spela i punkband än vara med i Idol. Det kändes lite töntigt.

– Så man kan säga att jag ångrade mig mitt i samtalet den här gången och tänkte att det skulle vara en bra utmaning. Hur man än vrider och vänder på det kan ju inte Idol stänga några dörrar för mig, bara öppna dem.

Hans flickvän befinner sig i Singapore för att studera, och kommer att missa hela Idoläventyret oavsett hur långt det blir.

– Det är så klart skittråkigt, för hon var supertaggad på det här med Idol. Vi har sagt att jag ska placera en skyltdocka med Facetime-skärm som ansikte i publiken om jag går vidare till livesändningarna, haha.

Vad är din målsättning med Idol?

– Framför allt är det en nytändning för mig musikaliskt. Jag vill ägna mer tid åt musiken, och eventuellt skriva eget.

Vilken musik skulle komma ut om du skrev egen?

– Hm, ganska konstig musik? Haha. Nej, men jag har säkert någon pop-ådra i mig någonstans. Kanske skulle det bli lite rock med konstiga 80-talssynthar och "catchiga" refränger som varken är för svåra eller töntiga. Det är svårt att säga, men det måste finnas genrer som inte är upptäckta ännu, haha.

– Ja, som du hör. Jag har svårt för det där med att ge raka svar ...

Fakta – här är stegen i Idol

Auditionturné (förinspelat)

Slutaudition (förinspelat)

Kvalveckan (live – börjar i slutet på september)

Veckofinalerna (live)

Finalen (live)