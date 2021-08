Västeråsaren och historikern Fredrik Logevall gör succé i USA: ”Jag är så otroligt tacksam för hur mitt liv har blivit”

Sedan Fredrik Logevalls nya bok "JFK – Coming of Age in the American Century 1917–1956) släpptes förra året har den uppmärksammats brett i USA. Den som söker på hans namn på nätet kan se alla möjliga sammanhang där han blir intervjuad eller föreläser om den.

– Kennedy har alltid fascinerat mig och när det kommer till honom så finns det ett helt otroligt material att arbeta med som historiker, både från hans barndom och uppväxt och sedan som vuxen man och politiker. Han är också en väldigt populär president som många också utanför USA har en relation till, mina föräldrar pratade mycket om honom redan när jag var barn, säger Fredrik Logevall.

Varför är vi så fascinerade av Kennedy?

– Han var framgångsrik, stilig, hade en vacker fru, Jackie Kennedy, och en fin familj. Det finns en slags aura av glamour kring honom. Han var också president under en mycket händelserik och svår period under kalla kriget och jag tror att det också handlar om att han blev skjuten, att han togs ifrån oss.

Min bild är att han här i Sverige förknippas med förändring, modernitet och framtidstro, precis så som jag uppfattar att många svenskar upplevde Barack Obama.

– Det har du rätt i, det finns stora likheter mellan Kennedy och Obama. De båda ingav hoppet om att Amerika har sina bästa dagar framför sig, de förkroppsligade känslan av nya möjligheter. Bägge hade också en internationell profil som gjorde dem omtyckta utomlands på ett sätt som utmärker dem bland andra amerikanska presidenter. Jag minns vilken stämning det var när Obama besökte Sverige 2013, något liknande välkomnande fick exempelvis inte alls George W. Bush 2001.

Vad är det som gör att din just din bok om Kennedy har fått så mycket uppmärksamhet och uppskattning?

– Det har skrivits tusentals böcker om Kennedy, men ingen annan har gjort som jag och författat en sammanhängande biografi över hela hans liv. I den första delen berättar jag om hans barn- och ungdom, studietiden och militärtjänsten och den första tiden i politiken. Jag skriver nu på den andra delen som handlar om honom som politiker och president.

Hur hade USA och världen sett ut om han inte hade blivit skjuten?

– Jag har förstås ställts inför den frågan och tänkt mycket kring den. Kennedy var en otroligt skicklig president, jag skulle inte säga att han var en stor president, för han fick inte leva tillräckligt länge för att kunna förtjäna ett sådant omdöme. Jag tror att han hade vunnit nästa val och suttit en period till. Han hade fått hantera otroliga utmaningar, när han blev mördad var Vietnamkriget på gång att eskalera och den akuta frågan om medborgerliga rättigheter var på väg att brisera. Men förmodligen är det så att hans eftermäle hade varit mindre positivt om han hade fått fortsätta leva.

– Kennedy var i grunden en klok och skeptisk person, jag tror att han hade kunnat möta och hantera de problemen på ett bra vis. Det hade gått bättre och snabbare att lösa medborgarrättsfrågan och förmodligen hade han funnit ett sätt att dra sig ur Vietnamkriget och kanske ändå kunnat rädda Sydvietnam som en egen nation. Ett skäl till att det gick som det gick i Vietnam var också att efterträdaren Lyndon B. Johnson var en helt annat typ av politiker och människa.

Mot slutet av boken skriver du om hur skeptisk Kennedy under 50-talet var mot en amerikansk inblandning i Vietnam, ändå skulle han sedan som president skicka dit fler trupper och ökade det amerikanska engagemanget i konflikten?

– Det är det jag kallar Kennedy-paradoxen, det är något som jag ofta diskuterar med mina studenter. Precis som du säger var Kennedy egentligen hela tiden skeptisk till och egentligen emot att USA skulle ge sin in i Vietnam. Tidigt var han övertygad om att fransmännen inte skulle lyckas besegra Ho Chi Minh eller någon annan västmakt heller för den delen.

– Skälet till att han skickade till fler soldater var ett stort inrikespolitiskt tryck. Det finns en risk för alla amerikanska presidenter, framför allt de demokratiska, att det framstår som för mjuka när det kommer till den internationella politiken, att de inte törs göra det som krävs. Det fanns också en stor kommunistskräck i USA och Kennedy kunde inte framstå som eftergiven mot de kommunistiska krafterna i världen.

Fredrik Logevall skildrar tydligt den amerikanska kommunisträdslan i 50-talets USA. Den republikanske senatorn Joseph McCarthy piskade upp skräckfyllda och aggressiva stämningar med kampanjer för att avslöja påstådd kommunistisk infiltration i det amerikanska samhället och tvingade bort politiker, militärer samt medie- och kulturpersonligheter som pekades ut som kommunistsympatisörer. För mer sansade republikanska och demokratiska politiker gällde de att försöka balansera denna opinion och inte direkt bli föremål för de våldsamma krafter som var i svang.

– Det var mycket en aggressiv populism och den har i olika former funnits kvar i det amerikanska samhället sedan dess, jag menar att man kan dra en rät linje mellan McCarthy och Donald Trump.

Just Vietnamkriget har Fredrik Logevall fördjupat sig i som forskare. Det var ämnet för hans doktorsavhandling och första bok "Choosing War: The Lost Chance for Peace and the Escalation of War in Vietnam" (1999) och sedan har de blivit flera böcker till om konflikten. För åtta år sedan uppmärksammades han stort i USA, Sverige och världen för "Embers of War – The fall of an Empire and the Making of America's Vietnam". Han tilldelades också det prestigefulla Pulitzerpriset för boken.

Den handlar om upptakten till Vietnamkriget och sträcker sig tillbaka till att en ung, välutbildad och berest Ho Chi Minh begav sig till Paris 1919 för att övertyga Frankrikes premiärminister George Clemenceau om att ge det vietnamesiska undersåtarna fullständiga medborgerliga rättigheter, självstyre och representation i det franska parlamentet. Han vände sig också till och USA:s president Woodrow Wilson, som då befann sig i förhandlingarna om Versaillesfreden, för att få stöd för vietnamesernas sak. I dag betraktas fransmännens och amerikanernas svala bemötande som en förlorad möjlighet och historiskt misstag, Ho Chi Minh som sökte västmakternas stöd fick i stället vända österut mot Vladimir Lenin och den unga Sovjetunionen. Fredrik Logevall låter oss sedan få följa Vietnams utveckling under mellankrigstiden, andra världskriget och sedan kampen mellan Ho Chi Minh och fransmännen under Indokinakriget.

– Pulitzerpriset kom som en fullständig överraskning, det hade jag aldrig kunnat förvänta mig. Jag började intressera mig för USA:s internationella politik och just Vietnamkriget redan i skolan och sedan som universitetsstudent och ung forskare. Det som är så intressant med Vietnamkriget är att det var en katastrof för USA och det amerikanska folket, en supermakt som blev besegrad av fiender i ett fattigt land långt borta.

Vad innebar nederlaget i Vietnam för USA och hur ser amerikanerna tillbaka på det i dag?

– Bland amerikaner i dag finns det i huvudsak tre olika uppfattningar om Vietnamkriget. Majoriteten uppfattar kriget som ett tragiskt misstag att lära sig av. En liten minoritet till vänster har uppfattningen att kriget illvilligt drevs på av kapitalistiska och imperialistiska intressen. En större minoritet till höger tror att USA hade kunnat vinna kriget ifall inte liberala medier och andra undergrävde stridsmoralen genom att trumma in budskapet om att kriget redan var förlorat.

– Det man lärde sig av förlusten i Vietnam är att ingen makt, hur ekonomiskt och militärt stark den än är, i längden kan tvinga sin vilja på ett annat folk. Andra samhällen måste få tid att lösa sina egna problem och ta ansvar för sin egen utveckling. I synnerhet handlar det om att de USA stöttar måste sköta sin egen del av kampen, om de inte är redo att göra det är det ingen idé att hjälpa dem. Det såg vi i Vietnam och nu senast i Afghanistan för den delen...

Ja, vi har sett den utvecklingen i både Irak och Afghanistan under de senaste åren. För bara några veckor sedan sa president Joe Biden att de afghanska regeringsstyrkorna var starka nog att hindra talibanerna från att ta över landet. Varför hamnade USA i den här situationen igen?

– I Vietnam var problemet att den sydvietnamesiska regimen inte hade något stöd bland vietnameserna. På samma vis har nu den massiva korruptionen Afghanistan varit hindret för att bygga upp staten och ett fungerande försvar. Bland amerikanska politiker och rådgivare har det hela tiden funnits en väldig pessimism kring vad vi faktiskt skulle kunna åstadkomma i Afghanistan, men utåt sett mot opinionen har man hela tiden uttryckt sig optimistiskt och hoppfull, trots att läget inte alls har varit sådant.

Det går raskt att läsa Fredrik Logevalls böcker, hans berättande flödar genom läsarna och fyller oss med mängder av intressanta insikter och sakuppgifter. I "Embers of War" får vi bland annat lära oss att en minoritet av de omkring en miljon man starka franska trupper som stred i Indokina var fransmän, de allra flesta kom från kolonierna i Afrika. De bästa och mest betydelsefulla franska trupperna var främlingslegionärerna, som till stor del bestod av tyska krigsveteraner. Genom att de tog värvning som legionärer blev de också benådade för sina brott under andra världskriget och kunde sedan fortsätta med det de var bäst på och hade ägnat sig för Adolf Hitlers räkning, att strida dödligt effektivt och fullständigt hänsynslöst. En annan intressant aspekt att vietnameserna var mycket fogliga och underdåniga som länge deras utbildning baserades på traditionell konfucianism, men när fransmännen i stället gav dem franska upplysningstänkare som Voltaire och Jean-Jacques Rousseau att läsa tändes upprorsglöden och längtan efter frihet och självbestämmande.

I "JFK" berättar Fredrik Logevall om Kennedys nära och varma relation till den republikanske ärkerivalen Richard Nixon, den tuffa uppväxten som irländsk katolik bland engelskbördiga protestanter, hans periodvis dåliga hälsa och att han var lång och skrangligt byggd för att bli riktigt bra på amerikansk fotboll.

– När det gäller båda de här böckerna har jag haft ett så otroligt fint källmaterial att arbeta med från många olika länder och på olika språk. Jag som historiker har lärt mig massor om historien som tidigare inte hade en aning om, så det har varit otroligt roligt att få skriva dem.

Fredrik Logevall har en förmåga att utan spekulationer återskapa det förflutnas människors tankar och motiv. Det gör han utan att lägga samtidens värderingar på hur maktens personer agerade då. På det viset får vi möta Kennedy, Nixon, McCarthy, Ho Chi Minh, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Charles de Gaulle och många fler.

– Det är så roligt att få höra. Det är det jag strävar efter som historiker, det är viktigt när vi försöker förstå det förflutna att vi möter historiska personer med empati, att vi ställer oss i deras skor och ser saker och ting ur deras perspektiv. Visst kan vi i efterhand bedöma och döma dem för deras gärningar, men samtidigt måste vi vara medvetna om att vi har facit i hand, det hade inte de när de agerade utifrån de situationer de befann sig i och det de då kände till och hade kunskap om. Bara så kan vi lära oss av det som varit.

Han sitter i sitt arbetsrum på Harvard. Genom dataskärmen syns de vita bokhyllorna i bakgrunden som sträcker sig upp till taket och i en av dem står Kennedys Pulitzerprisbelönade bok ”Profiles in Courage” (1956) i svensk översättning. Än så länge har Fredrik Logevalls böcker inte översatts till svenska, men det är förstås något han hoppas på ska ske.

– På svenska heter Kennedys bok "Studier i mod", en riktigt bra översatt titel, jag är så glad att jag har den här. En översättning av "Embers of War" var på gång, men sedan rann det ut i sanden av någon anledning. Det hade varit jätteroligt att få läsa dem på svenska.

Han föddes i Stockholm 1963, samma år som Kennedy blev skjuten, och flyttade sex månader gammal till Västerås. Fredrik Logevalls föräldrar var lärare och familjen tillbringande mycket tid med pingstförsamlingen som de tillhörde. Själv gick han på Hammarbyskolan och på fritiden var i tennishallen på andra sidan Köpingsvägen där han bodde.

– Jag spelade jättemycket och blev också väldigt bra. Jag var bollkalle när Björn Borg vann SM i Västerås 1972 och jag fick representera Västmanland i Kalle Anka Cup bland annat.

Året då Fredrik Logevall skulle fylla tolv bestämde sig hans föräldrar för att ta ett sabbatsår från läraryrket och Västerås och hela familjen flyttade till Vancouver i Kanada. Där öppnade de en butik specialiserade på att sälja svenska prylar.

– Det gick bra, så de öppnade två butiker och kallade dem "Touch of Sweden". De sålde träskor och svenskt julpynt och sånt. Mina föräldrar förstod att det skulle bli svårt för dem att arbeta som lärare i Kanada, så de behövde hitta en annan försörjning.

Ett sabbatsår blev till två, tre och fyra och sedan blev familjen Logevall kvar i Kanada. Fredrik Logevalls föräldrar flyttade så småningom tillbaka till Sverige och bosatte sig på Kungsholmen i Stockholm.

– Jag önskar att jag hade frågat dem mer om det här när de levde, men jag hade en moster som hade emigrerat med sin familj till Kingston i Ontario och jag tror det helt enkelt var så att min mamma ville flytta efter henne.

Själv fortsatte han med tennisen.

– Jag spelade i Vancouver och blev med tiden riktigt bra. Jag funderade ett tag på att satsa på att bli proffs, men så fick jag andra intressen i skolan. Jag började intressera mig mycket för Amerikas historia och inte minst utrikespolitik.

Det var början på en sedan mycket framgångsrik akademisk bana för Fredrik Logevall. Hans forskarkarriär har gått igenom de amerikanska elituniversiteten. Efter att ha tagit sin kandidatexamen i statsvetenskap från Simon Fraser University i Vancouver läste Fredrik Logevall sin master i historia vid University of Oregon i USA och doktorerade sedan i ämnet vid Yale University. Han undervisade därefter vid University of California och byggde där ett forskningscenter för studier om kalla kriget. Sedan blev Fredrik Logevall professor i historia vid Cornell University i New York och numera är han alltså vid Harvard University i Boston.

– Jag är så otroligt tacksam för hur mitt liv har blivit, att jag får vara verksam som historiker på ett universitet som Harvard och bo i en fantastisk stad som Boston. Jag har haft väldigt mycket tur, jag känner många skickliga historiker som gör ett underbart arbete, men som inte fått samma möjligheter som jag. Det handlar förstås också om ambition och hårt arbete, jag har träffat rätt personer och blivit omtyckt på de universitet jag har varit på. Jag har också haft förmågan att forska om ämnen som har intresserad många andra och så har jag förstås också förmågan att kunna skriva de här böckerna.

Hans hustru är amerikanska, men talar liksom han själv flytande svenska. Som ung arbetade hon som aupair i Saltsjö-Boo utanför Stockholm. Fredrik Logevall har en stor släkt och många vänner kvar i Sverige och reser ofta hit.

– Före pandemin reste vi till Sverige två-tre gånger om året. Min mamma hade åtta syskon och min pappa fem så jag har massor av kusiner jag har kontakt med. Jag har besökt Västerås en tre-fyra gånger sedan vi flyttade därifrån. Det har varit roligt att se hur staden utvecklas och jag har också varit och sett huset på Köpingsvägen där jag växte upp. Jag funderade på att ringa på, men eftersom jag en typisk svensk så är jag lite blyg och jag vågade inte.