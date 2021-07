Västeråsaren skriver skivkontrakt med superproducenten: ”Behövde bara lyssna tio takter”

Anmäl text- och faktafel

När VLT träffar Hannes Aitman har han precis kommit hem till Västerås efter att ha påbörjat inspelningarna av sitt låtmaterial i Anders Bagges egen studio på Ekerö utanför Stockholm. En ny men spännande upplevelse för 17-åringen från Skälby.

– Det var jättekul, men det är också väldigt nervöst. Han är ju så stor i musikbranschen att man inte vill göra något fel, säger Hannes Aitman.

Han är född och uppvuxen i Västerås och har precis gått klart andra året på samhällsvetenskapliga programmet på Carlforsska gymnasiet. 17-åringen beskriver sig själv som en sångare och gitarrist och har sedan september 2020 drivit en Youtube-kanal i sitt eget namn där han har laddat upp egenskrivna låtar som han spelat in hemma.

Nu har han alltså skrivit på ett skivkontrakt med musikmogulen Anders Bagge.

– Jag ska dit i höst och fortsätta med inspelningarna. Förhoppningsvis blir det ett album. Jag ska få jobba med hans producent för att Bagge tyckte att han själv kan bli för petig och styra lite för mycket annars, säger Hannes Aitman.

På frågan hur en kille från Skälby lyckades bli upptäckt av självaste Anders Bagge avslöjar 17-åringen att han har sin mamma att tacka för det.

– Mamma skrev till Bagge på Instagram och frågade om en privat mejl som hon kunde skicka mina låtar på. Då fick hon det och skickade till honom. Bagge hade svarat att han bara hade behövt lyssna tio takter innan han var övertygad, säger han.

Hannes menar även att han har sina föräldrar att tacka för att han fick upp ögonen för musiken.

– Musik har jag hållit på med sedan jag var kanske fem år gammal. Mamma och pappa har lyssnat mycket på musik, mycket rock, så det har följt med sedan länge.

Och det är just rocken som har influerat honom mest. Favoritgitarristen är Slash, som är kanske mest känd för sina insatser i Guns N' Roses, men Hannes framhåller att i princip all rockmusik alltid har tilltalat honom.

– Mitt första favoritrockband var Kiss, så jag brukade sminka mig som dem och spela luftgitarr på soffan när jag var liten. Nu på senare tid är min favoritartist Bruce Springsteen och så har jag lyssnat mycket på Johnny Cash.

När Hannes ska beskriva sig själv som musiker är det därför som rockartist, men han berättar att han har svårt hålla sig till en specifik stil inom genren.

– Min musikstil är all over the place. Det är allt möjligt. Just nu är det mest 80-talsmusik som jag har glidit in på, allt möjligt från Roxette till Europe och sånt där. Förhoppningsvis är det lite så mitt material kommer att låta.

Hannes berättar att det i nuläget inte finns någon bestämd plan för när hans musik ska släppas utan att han tar det som det kommer. Under hösten väntar sista året på gymnasiet parallellt med inspelningarna – och 17-åringen har målsättningen klar för vad han vill göra efter studenten.

– Drömmen är att få jobba med det jag älskar, musiken, säger Hannes Aitman.