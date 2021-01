Västeråsaren Sofia Svensson rörde Talang-juryn till tårar – se gråtkalaset här

För ett år sedan blev Elvira Svensson tillräckligt stor för att få vara uppe och titta på TV 4:s program “Talang” tillsammans med mamma på fredagskvällarna. Vartefter avsnitten gick fick hon idén om att hennes talangfulla mor faktiskt också skulle kunna vara med i programmet. Men först tände Sofia Svensson inte till på dotterns förslag. Hon kände sig färdig med tv-medverkan, 2010 var hon tillsammans med sin kompis, youtubern Joakim “Heja Internet!” Kvist, med i programmet “Körslaget” där de sjöng i Västeråsartisten Marie Picassos kör som kom på andra plats i tävlingen.

– Jag försökte först bara säga till henne att “det passar nog inte mamma”, jag kände att det inte var något för mig då när jag faktiskt hunnit bli närmare 38 år gammal. Men så i början av hösten såg jag annonser på Facebook om att “Talang” sökte medverkande till den nya säsongen och jag började ändra mig, säger Sofia Svensson.

Hon skrev i ett långt ansökningsformulär om musiken och sin livshistoria. Sofia Svensson fick skicka in två prover på sin talang till programmet, hon filmade sig själv när hon framförde Bob Dylans “To Make You Feel My Love” och Ray Charles “Hallelujah I Love Her So”.

– Det dröjde inte länge innan jag blev kontaktad av dem. De ville att jag skulle vara med, men undrade också om jag hade någon mer personlig låt jag kunde framföra.

Elvira är nu sex år gammal. Länge gick Sofia Svensson och längtade efter barn, men hon hittade inte rätt man att bilda familj med. Därför bestämde hon sig att bli mamma genom assisterad befruktning. I samband med att Sarah Dawn Finer släppte sin skiva “Sanningen kommer om natten” såg Sofia Svensson hennes konsert i Västerås. Först när Sarah Dawn Finer började sjunga “Till dig” kände hon inte igen låten, men texten berörde henne djupt.

– Hon framförde den så som den är inspelad, avskalat med bara piano och sång. När hon sjöng textraderna “Till dig som jag hoppas jag får känna, Ditt lilla huvud mot min arm, Lilla stjärna utan namn”, så förstod jag vad den handlade om och jag började fulgråta. Jag har aldrig offentligt hulkat och bölat så mycket i hela mitt liv.

Sången om väntan på ett ofött barn berörde förstås Sofia Svensson på ett personligt plan. När musikern Johan Seige 2014 ordnade konsertserien “Släcka bränder” runt om i länet efter sommarens stora skogsbrand i Västmanland, sjöng Sofia Svensson just “Till dig” i på konserten i Västerås domkyrka.

– De på “Talang” tyckte att det var en jättebra idé att jag skulle framföra den sången i programmet och då visste jag inte heller vilka som skulle vara med i årets jury. Det blev så många märkliga sammanträffanden …

Sofia Svensson medverkade i säsongens första avsnitt av Talang som spelades i oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Först ett par veckor innan hon skulle uppträda för juryn annonserade TV 4 vilka som skulle vara med i den och det visade sig att just Sarah Dawn Finer var en av medlemmarna. När hon väl sjöng för juryn rörde hon dem till tårar och alla röstade för att Sofia Svensson skulle gå vidare i programmet. Elvira fick förstås följa med mamma till inspelningen.

– För tio år sedan hade jag varit jättenervös för att spela inför en sådan jury i ett tv-program, men nu kände jag mig alldeles lugn. Det har hänt så mycket med mig under de här åren, jag har blivit så mycket tryggare som person.

Sofia Svensson föddes i Hallstahammar och flyttade som femåring med familjen till Västerås. Tidigt märktes hennes dragning till musiken av och där hemma började hon plinka på pianot redan när hon var riktigt liten. Sedan lärde Sofia Svensson sig att spela piano genom suzukimetoden (att lära sig spela genom gehör) i Citykyrkan och i fjärde klass började hon i musikklass på Fryxellska skolan. Året därpå var Sofia Svensson säker på vad hon skulle bli när hon blev stor.

– Jag ville bli musiklärare, jag hade min favoritlärare Ingela Johnsdotter Omnell som förebild och jag sa att jag en dag ville efterträda henne på Fryxellska.

Sofia Svensson gick musiklinjen på Carlforsska gymnasiet och läste sedan till musiklärare på Musikhögskolan i Örebro. Och så 2008 blev hon erbjuden att vikariera för just Ingela Johnsdotter Omnell på Fryxellska.

– Jag vikarierade där i två år och visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen sedan. Jag hade också under hösten 2010 vikarierat som körledare för gospelkören Veni Vidi Canti i Önsta församling och när det blev en ledig tjänst som kyrkomusiker där blev jag erbjuden den.

Nu har Sofia Svensson arbetat i Önsta församling i tio år och känner hon att hon verkligen har hittat hem.

– Jag har så fantastiska kollegor här och kyrkan har aldrig varit främmande för mig, jag är både konfirmerad och har varit konfirmationsassistent. Musik är alltid viktigt, men det är i få sammanhang där den är så betydelsefull som i kyrkan. Det låter konstigt förstås, men jag älskar att spela på begravningar där musiken verkligen berör människor på djupet. I kyrkan kan jag fullt ut förvalta min gåva, här får jag både leda körer, komponera och skriva arrangemang av musik.

Nu får vi se om Sofia Svensson dyker upp i “Talang” igen. En gallring av de uttagna talangerna görs och de bästa får sedan tävla om juryns gunst i en semifinal. Själv får hon inte säga något om vad som sker i programmet, men i hennes varma och hemlighetsfulla blick anar jag en stor lycka.