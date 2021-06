Västeråsarens hopp om åttondelsfinal lever – trots tung förlust: ”Är 100 procent säker”

Den svenska basketlandslaget hade möjlighet att säkra en slutspelsplats i den pågående EM-turneringen på egen hand under söndagen.

Men efter en okej start och ledning 14–12 föll Sverige, med västeråsaren Matilda Ekh i laget, ihop och förlorade med klara 54–78 mot Belarus.

– Det är ett väldigt bra lag vi möter och vi kom inte upp i nivå, säger lagkaptenen Elin Eldebrink till SVT, enligt TT.

Förlusten till trots, hoppet om en svensk åttondelsfinal är inte ute. Om favorittippade Spanien slår Slovakien sent under söndagskvällen, ställs Sverige mot Italien under måndagen i åttondelsfinal.

– Vi möter Italien i morgon. Jag är 100 procent säker, slår den svenska förbundskaptenen Marco Crespi optimistiskt fast till SVT.

Stjärnan Frida Eldebrink och den 17-åriga EM-debutanten Emma Johansson satte tolv poäng vardera. Guarden Matilda Ekh stod för tre poäng i matchen.