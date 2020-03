Västeråsarna missar Di Leva i helgen – här är fler evenemang som hotas av corona

Anmäl text- och faktafel

Folkhälsomyndigheten har tidigare ställt krav på att förbjuda sammankomster med över 500 personer. Ett krav som regeringen på onsdagen valde att följa.

Förbudet påverkar flera stora evenemang i Västerås som skulle ha ägt rum i närtid. Bland annat ställs söndagens utsålda konsert med Thomas Di Leva på Västerås konserthuset in.

– De konserter med 500 besökare eller fler, där kan det bli fråga om att hitta alternativa datum eller om man ska göra på något annat sätt, säger direktör Michael Käck.

Under torsdagseftermiddagen stod det klart att konserten med Di Leva flyttas. Nytt datum för konserten var på torsdagseftermiddagen inte bestämt. Konserter och föreställningar på konserthusets lilla scen och foajéscenen berörs inte av förbudet.

Lägre fram i kalendern finns Björn och Benny-hyllningen Thank you for the music (18 mars) och Pernilla Wahlgrens föreställning Pernilla Wahlgren har hybris (22 mars). På torsdagen var ännu inga beslut fattade kring dessa föreställningar.

– Vi har kontaktuppgifter till alla som köpt biljetter, och som biljettköpare blir man kontaktad av oss med mer information om man berörs av det här, säger Michael Käck.

Tobias Hultberg vd på Aros congress center säger så här om förbudet som meddelades från regeringen på onsdagen:

– Det är väldigt enkelt att förhålla sig till eftersom det är ett förbud. Men alla möten med färre än 500 deltagare pågår som vanligt hos oss. Besluten ligger hos arrangören, säger Tobias Hultgren.

Liberalernas riksmöte som skulle ha hållits i Västerås den 28-29 mars på just Aros congress center är ett sådant evenemang där arrangören tvingats ställa in.

I Bombardier arena skulle Shackfyrans länsfinal ha ägt rum den 28 mars, något som nu inte blir av med anledning av förbudet. Tävlingen brukar ha 700-800 fjärdeklassare som deltar.

Västerås konserthus meddelar att de löpande kommer att publicera information på sin hemsida om vilka evenemang hos dem som kommer att påverkas av förbudet.