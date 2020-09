Västeråsartisten vinner amerikanskt pris: ”Fick veta mitt i natten”

Lyssna på vinnarlåten här:

Den 69-årige Deborah Henriksson är född i New Jersey, USA, men sedan många år tillbaka bosatt i Västerås. Det är också här hon har spelat in sitt senaste album, ”Near and far”, från 2017.

Vinnarlåten ”Let go” släpptes som singel 2018.

Priset är helt och hållet baserat på lyssnarnas röster det senaste året, ett popularitetspris.

– Låten handlar om att släppa tag om saker och ting som man känner sig färdig med. Saker som kanske håller en tillbaka, säger Deborah Henriksson.

Hur reagerade du när du fick beskedet?

– De ringde mig kvart över ett på natten, eftersom det sändes New York-tid, så jag låg i sängen och var jätteglad.

Artiståret 2020 har även för Deborah Henriksson präglats av coronapandemin. Hon gjorde dock 20 konserter på olika kommunala och privata äldreboenden och servicehus i Västerås under sommaren, ett initiativ av Västerås stad under vinjetten ”Under balkongen”, där olika kulturutövare underhöll personer i riskgrupp på säkert avstånd.

I slutet av oktober släpper hon digitalt ett samlingsalbum, med det passande namnet ”So far”.

– Sedan hoppas jag på att få göra fler livespelningar så fort restriktionerna lyfts.

Deborah Henriksson var även musiklärare till Loreen när Eurovision-vinnaren gick på Wenströmska gymnasiet i Västerås. Loreen har talat gott om Henriksson i flera intervjuer.