Västeråsbartender med i populära dokusåpan: ”Jag dricker bara champagne och sprit”

Kanske har du sett honom på stans nattklubbar, där han hänger vid VIP-borden, dansar och dricker skumpa.

Eller har du kanske sett honom i rollen som bartender på Pitchers?

De senaste två veckorna har du även kunnat se Tola Mohammed i dokusåpan "Ex on the beach". Under april och maj bodde han tillsammans med sju andra unga singlar i en lyxvilla i Aten, Grekland. Sedan 24 oktober har fem avsnitt av programmet sänts på Kanal 5.

Det som hittills har hänt för Tola Mohammeds del i realityshowen är att han har fått träffa sin exflickvän Rebecka.

– Det var egentligen inte helt avslutat mellan oss innan jag åkte till Grekland, vi dejtade fortfarande en del hemma i Västerås. När jag träffade henne i huset, som är en väldigt konstig miljö, dök känslor upp och förstärktes gånger tio, av någon anledning. Vi gulligullar en del, haha.

Hur kommer det sig att du medverkar i programmet?

– Jag blev tillfrågad av produktionen och tänkte inte efter så mycket utan tackade bara ja. Man får inte reda på vem det är som har tipsat om en.

Hur var det att vara med i programmet?

– Jag kan inte avslöja hur allting slutar, men överlag var det en kul upplevelse. Jag lärde känna många nya människor och kände att jag kom nära de flesta.

Man vinner inga prispengar i "Ex on the beach", vilket är fallet i vissa andra liknande program.

– Programmet går ut på att antingen bli kär, eller helt enkelt bara festa och ha kul med ett härligt gäng i huset.

Men det ser inte ut att bli en fortsatt tv-karriär för Tola Mohammed. Han utbildar sig till systemingenjör.

– Jag prioriterar plugget, och sedan jobbar jag extra som bartender på Pitchers sedan ett och ett halvt år tillbaka.

Hur är det?

– Jättehärligt, eftersom man får träffa många nya människor, men det är så klart också stressigt.

Enligt Ex on the beachs egen beskrivning av dig får du många telefonnummer när du jobbar som bartender.

– Haha, ja, det händer. Ibland när jag ska slänga kvitton stoppar någon tjej mig och säger att jag ska läsa på det i stället, och då har hon skrivit sitt nummer. Det är ett bra ställe att ragga på, haha.

Vad dricker du själv helst?

– Jag dricker faktiskt bara champagne och sprit. Det är det som gäller, ingen öl eller cider.

I februari 2018 skrev VLT om numer 21-åriga västeråsaren Erika Saravia, som då skulle vara med i "Hemliga beundrare". Även hon medverkar i årets upplaga av "Ex on the beach".

Med andra ord fortsätter Västerås att dominera – åtminstone vad gäller realityprogrammen.