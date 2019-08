Västeråsbaserat kafferosteri expanderar till Sydkorea: ”Vi har gett oss in i världens tuffaste stad när det gäller kaffe”

Anmäl text- och faktafel

Idén till att öppna ett café i just Sydkorea har legat och puttrat hos grundaren Johan Björklund under tre års tid. För fem månader sedan hittade han samarbetspartnern So jung Youn som kunde jobba med design och utveckling, och för tre månader sedan startade byggnadsprojektet till den kaffeoas som nu är Björklunds café. Arbetet har med andra ord gått snabbt, och enligt Johan Björklund jobbar koreanerna generellt sätt tre gånger så snabbt än vad vi svenskar gör.

Caféet har två våningar och varje rum förmedlar olika egenskaper utifrån humör och sysselsättning; order, talk, relax, music, exhibition, book, do nothing.

Mycket av inredningen är i trämaterial där konst och inspirerande citat fyller rummen. Det är den berömda konstnärinnan Ye ji Choi som har stått för all konst i caféet.

Varför öppnar Björklunds Kafferosteri ett café i just Sydkorea?

– Jag tycker att Korea är jätteintressant, och det är faktiskt världens cafétätaste land. Där finns runt 7 200 caféer, så vi har gett oss in i världens tuffaste stad när det gäller kaffe. Men de uppskattar det vi gör otroligt mycket och tycker att vi är bra människor. Vårt kaffe är unikt där, och många tycker att Björklunds Kafferosteri är en wow-grej, säger Johan Björklund.

Har ni planer på att öppna någon annanstans framöver?

– Ja, i lika roliga, härliga och stora städer som Seoul där det finns medvetna konsumenter. Jag kan tyvärr inte berätta vart än. Men det jag kan säga är att vi kommer följa det här konceptet, som vi sedan ska utveckla, säger Johan Björklund.