Västeråsfotbollens krisbrev till kommunen: "Ett rop på hjälp"

Västerås idrottsliv är så mycket mer än dess stolta elitlag. Det idrottsliga föreningslivet består av en mängd breddverksamheter, som främst syftar till att aktivera och fostra barn och ungdomar i en social och fysisk miljö.

När coronapandemin under våren utvecklat sig till en ekonomisk kris drabbas dessa breddföreningar hårt. Fotbollsklubbarna i Västerås fotbollsallians (VSK, IFK Västerås FK, IK Franke, BK30, Gideonsbergs IF, Skiljebo SK, Syrianska Kerburan IF och Västerås IK) gjorde därför gemensam sak och författade en skrivelse till kommunen i april.

I skrivelsen (som går att läsa i sin helhet nedan) vädjade alliansen om ekonomisk hjälp i olika former.

Bland annat går det att läsa följande:

"För att hantera den ekonomiska situationen behöver vi besked från kommunen om förutsättningarna för våra verksamheter. Vi önskar att Västerås stad skyndsamt beslutar om följande:

Slopade planhyror under resterande delen av 2020

Extra bidrag till idrottsföreningarna

Anslå extra projektmedel för förebyggande verksamhet bland unga"

Magnus Kindbom är ordförande i IFK Västerås FK och är den i fotbollsalliansen som ansvarat för och undertecknat brevet till kommunen.

– Vi sitter i samma båt och anser att vi alla gynnas av att göra gemensam sak, menar en bekymrad Kindbom. Brevet är ett rop på hjälp i ett mycket bekymmersamt läge.

I nästa del berättar Kindbom och BK30:s kassör Kent Berglund mer om den rådande situationen i sina respektive klubbar.

Fakta/Västerås fotbollsallians brev till kommunen

Coronautbrottets påverkan på fotbollsverksamheten i Västerås

Undertecknade fotbollsföreningar samarbetar i Västerås fotbollsallians för att främja och utveckla fotbollen i kommunen. Tillsammans engagerar vi flera tusen ungdomar i våra föreningar. Möjligheten för ungdomar att kunna sysselsätta sig på sin fritid, röra och aktivera sig samt få normer och ramar är betydelsefull för svål den enskilde som för samhället i stort.

Utbrottet av Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle. Vi som föreningar ser det som viktigt och som en självklarhet att ta vårt ansvar genom att anpassa våra verksamheter för att begränsa smittspridning och därmed minska belastningen på viktiga samhällsresurser.

Samtidigt är vi nu i en tid då många aktiviteter planerats i våra föreningar, liksom i många andra idrottsföreningar. Redan har flera cuper och turneringar fått ställas in i Västerås och risken är överhängande att ytterligare turneringar inte blir av. Fotbollsskolor, fotbollslekis, marknader mm är ytterligare aktiviteter som har ställts in eller sannolikt kommer att få ställas. Matcher med publik- och sponsorintäkter har även de ställts in. Alla är aktiviteter som är av mycket stor betydelse för våra föreningars ekonomi och möjligheten att bedriva vår verksamhet.

För att hantera den ekonomiska situationen behöver vi besked från kommunen om förutsättningarna för våra verksamheter. Vi önskar att Västerås stad skyndsamt beslutar om följande:

Slopade planhyror under resterande delen av 2020

En betydande kostnad för alla föreningar är planhyror. Det alternativ många av oss nu står inför är att begränsa vår verksamhet och kostnader vilket innebär minskade hyresintäkter för kommunen. Vår uppfattning är att det är bättre ur ett samhällsperspektiv om kommunen avstår från planhyror för att istället ge oss möjlighet att bedriva vår verksamhet.

Extra bidrag till idrottsföreningarna

Intäktsbortfallet är långt större än planhyrorna. Ett extra stöd kan utformas som en generell ökning av beslutade bidrag eller specifikt utifrån att föreningarna redovisar intäktsbortfall jämfört med tidigare års resultat för aktiviteter som nu inte kan genomföras.

Anslå extra projektmedel för förebyggande verksamhet bland unga

Vi fotbollsföreningar, liksom övriga drottsföreningar, spelar en viktig roll i att nå och aktivera ungdomar. Det är ett viktigt förebyggande arbete som gagnar hela samhället. I en situation då den sociala situationen för många riskerar att försämras till följd av sämre ekonomi och arbetsmarknad är det viktigt att samhället ger föreningarna möjlighet att fortsätta och utveckla verksamhet som inkluderar fler ungdomar. Kommunen bör anslå medel som föreningar kan söka för att stärka sin verksamhet inom detta område.

Västerås Fotbollsallians

Västerås BK30, Gideonsbergs IF, IK Franke, IFK Västerås FK, Skiljebo SK, Syrianska IF Kerburan, Västerås IK Fotboll, Västerås SK