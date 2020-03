Västeråsklubbens hemliga vapen i kristider: Toalettpapper

Många idrottsföreningar har det tufft just nu med ekonomin. Inte minst VästeråsIrsta.

Först tvingades man ställa in den stora ungdomsturneringen, och klubbens kassako, Irstablixten. Sedan kom nästa smäll. Damernas slutspel i högsta ligan SHE, ställdes in och hela handbollssäsongen fick ett abrupt slut.

– Klart att det är allvarligt, sa klubbchef Thomas Morén om den ekonomiska situationen i en tidigare intervju med VLT.

– Vi måste se vad vi kan göra för att hitta nya inkomstkällor.

VästeråsIrstas första drag för att få in pengar var att skapa en swishkampanj där man säljer fiktiva matchbiljetter. Under förra veckan såldes 753 sådana biljetter vilket drog in över 55 000 kronor till klubben.

Nu försöker man locka ännu fler personer att skänka pengar. Det genom toalettpapper under devisen:

"Stödköp toalettpapper – räddaren i nöden!"

Alla som stödjer klubben med 300 kronor eller mer kan komma ner till kansliet och hämta en bal med toalett- eller hushållspapper meddelar klubben på sin hemsida.

– Vi har sålt toa- och hushållsbalar under ganska många år som ett sätt att få intäkter till lagkassor. Nu passade vi på att göra en föreningsaktivitet av detta som stöd inför nästa säsong. Eftersom vi har varit en lojal kund under många år så körde de hit ett lass, säger klubbchef Thomas Morén.

Efter att coronakrisen bröt ut har många människor börjat hamstra toalettpapper, vilket debatterats och skämtats om flitigt i bland annat sociala medier.

Kan man se detta som en skämtsam passning till alla som hamstrar toalettpapper?

– Man kan i alla fall se det som en konsekvens av att folk hamstrar toapapper. Många har hört av sig och sagt att de gillar denna stödform till föreningen, säger Thomas Morén.

Om kampanjen blir skitbra, skitdålig eller bara nödvändig för att klara ekonomin återstår att se.