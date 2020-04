Västeråskrog håller stängt – trots bra respons från gästerna

Let me be Frank AB består av Frank, The Circus, Nya Hattfabriken och Madame Josephine.

Sedan drygt en vecka tillbaka är Madame Josephine – restaurang som tidigare hade italiensk inriktning på maten men nu har spanskt fokus – stängd på obestämd tid.

Anledningen är den ekonomiskt ohållbara situationen till följd av covid-19.

– Vi behövde gå ned på färre enheter och då var Madame Josephine den restaurang som valet föll på. Det är den största av våra enheter till ytan och därför dyrast att driva, säger Magnus Odéen.

Han är dock lättad över att man inte har tvingats säga upp någon i personalen.

– Eftersom trycket är mindre på alla våra ställen har vi kunnat permittera vår personal på olika procent och fördela dem där det behövs. Vi har kunnat matcha det så att alla får ihop de timmar som behövs, och det känns väldigt skönt.

Madame Josephine höll även stängt en längre period förra sommaren, och redan innan coronautbrottet fanns planer på att hålla den stängd sommaren 2020.

– Den är svår att hålla öppen när det är varmt. Det är inte en lokal som passar sig allra bäst för det.

Är det över huvud taget ekonomiskt hållbart att fortsätta driva den?

– Absolut. Den har fått väldigt bra respons från västeråsarna efter den nya spanska inriktningen. Den har definitivt ett existensberättigande och ambitionen är att öppna igen när det börjar släppas på restriktionerna, även om det givetvis inte är någon som vet när det blir.

Circus, Frank och Hattfabriken klarar sig under omständigheterna relativt bra under coronapandemin.

– Hattfabrikens luncher går fortsatt bra, och det är mycket avhämtning och utkörning. Med de nya reglerna tar vi in mycket färre människor men det är ändå bra stämning. Vi har byggt en så bra miljö vi kan.

– På Frank har vi gått ner en dag i veckan jämfört med normalt. Vi har gått ner på antalet sittplatser, men det fungerar helt okej.

– På Circus har vi också begränsat antalet gäster men där går det faktiskt överraskande bra. Västeråsarna sköter sig föredömligt och det fungerar bra med bordsserveringen. Stämningen är väldigt härlig.

Magnus Odéen ser med tillförsikt på sommaren.

– Jag hoppas att det ska kunna släppas lite på restriktionerna, även om ingen vet hur det blir, så klart. Under omständigheterna klarar vi det här bra, och det ska vi fortsätta göra.