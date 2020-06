Västeråskrogens ägare om nedstängningen: ”Vi gjorde vårt bästa”

Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning har granskat stadens krogar och restauranger sedan april för att se om de uppfyller restriktionerna under coronapandemin. Inspektionerna kommer att fortsätta hela sommaren.

Förra veckan blev Pitchers den första krogen i Västerås att tvingas stänga igen, även om det bara var på onsdagen, vilket VLT rapporterat om.

– Pitchers har vid flera tillfällen haft problem med trängsel och personer som inte följer restriktionerna, sa Ulrika Wahlström, enhetschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Enligt ägaren Dennis Mangal kom den en dag långa nedstängningen framför allt som en reaktion på studenthelgen. Då medger han att restriktionerna var svåra att följa.

– Den helgen upplevde jag att de flesta ställen som hade öppet sent i centrala Västerås hade för många besökare. Vi gjorde vårt bästa för att stoppa för många från att komma in, men det var svårt att hålla ordning när de väl var inne eftersom alla firade. Vi tog nog in lite för mycket folk den helgen, säger Dennis Mangal.

På onsdagen vid 17.00-tiden förra veckan fick Pitchers besök av Västerås stad, som meddelade att puben skulle tvingas hålla stängt den kvällen och att man skulle ha ett möte efterföljande dag.

Till följd av det mötet har Pitchers vidtagit åtgärder. Och fått godkänt av Västerås stad att hålla öppet som vanligt.

– Vi har tagit bort ganska många bord ytterligare, och när de besökte oss under midsommarhelgen var de nöjda med våra förändringar.

Håller du med om Västerås stads bedömning som ledde till att ni tvingades hålla stängt en dag?

– Jag tyckte kanske att det var lite överdrivet, men samtidigt vill jag inte klaga. Man ska vara glad för det man har, och jag tycker att Västerås stad gör ett bra jobb.

Pitchers har ett i genomsnitt yngre klientel än de flesta andra krogarna i Västerås.

Hur ser du på de yngre gästernas förmåga att följa restriktionerna?

– Just nu tycker jag att alla förstår situationen med corona, och hur de ska bete sig. Det var lite sämre i början, när gäster försökte flytta ihop bord till höger och vänster och vi fick springa omkring och säga åt dem. Nu förstår de flesta vad som gäller.

Har ni varit noggranna med att enbart tillämpa bordsservering?

– Ja. Sedan kanske någon enstaka har beställt från baren, men då har vi själva kommit ut med drycken.

Den kommande värmeböljan innebär att Västerås stad kommer att ha mycket att granska. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar tacksamt emot tips på ställen där restriktionerna inte tycks efterlevas.