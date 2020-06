Västeråsrestaurangens sköna uppmaning: ”Annars hamnar du i havet”

De möter en var man än går. Skyltar uppsatta av restauranger och butiker med uppmaningar om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inspirerade av en annan bild i sociala medier valde Kajplats 9 att göra en egen version:

Det är framför allt ”hotet” om att en av restaurangcheferna, Dragan Simovic, skulle bära ut och kasta ner gäster som bryter mot rekommendationerna i havet som fått gäster och följare i sociala medier att dra på smilbanden.

– Många gäster känner honom och vet hur snäll han är, därför blir det extra kul att föreställa sig honom slänga ner någon i vattnet, säger Josefine Sahlin, som skrev skylten tillsammans med sin kollega Caroline Sjöberg.

På Facebook hade skylten över 600 gilla-markeringar bara några timmar efter att den lagts ut.

Hur har skylten tagits emot av gästerna?

– Det är många som stannar upp och tycker att det är en jätterolig grej. Hela tanken var att skriva någonting som sticker ut lite grann, just för att det faktiskt ska få folk att stanna upp och reflektera över hur de agerar på restaurangen.

Kajplats 9 var en av flera restauranger som under Västerås stads inspektioner 29 maj fick en mild anmärkning: ”Vissa större sällskap behövde delas upp”, skrev miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Har det varit svårt att följa restriktionerna, och hur går det just nu?

– Jag ska inte sticka under stol med att det var lite svårt till en början att hitta något som fungerade bra, så att man kunde ha uppsyn över alla hela tiden. Men nu fungerar det riktigt bra. Vi har tagit in en vakt under fredagarna och lördagarna, då beläggningsgraden är högre. Och på vår sittning utefter gångbanan får gästerna använda sig av en app, så att det inte blir något spring. Jag märker att våra gäster känner sig väldigt trygga i att komma till oss.