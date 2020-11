Västeråssimmarna kan stoppas från att träna i vatten: ”Dragit ett streck över 2020”

På onsdagen skulle en av årets stora höjdpunkter för Västerås simsällskap dragit igång, när SM i Helsingborg var planerat att inledas.

Men för mindre än två veckor sedan ställdes mästerskapet in, till följd av att Skåne fått nya lokala riktlinjer med anledning av coronavirusets spridning.

– Vi borde väl ha varit halvvägs, någonstans i Smålandstrakten vid den här tiden, suckar VSS huvudtränare Leo Sandberg när VLT-sporten når honom på telefon strax efter lunchtid på tisdagen.

Simningen är på många sätt en av de sporter som drabbats hårdast av pandemin. För när lagidrotter efter några månaders uppehåll kunde dra igång igen har simningen nu fått alla sina tre stora nationella evenemang inställda. Ett år har nu gått sedan förra årets inomhus-SM – som är den senaste stora tävlingen.

– Det har varit lite lågt motivationsmässigt på en del håll. Nu har vi haft fördelen att än så länge kunnat träna. Men mycket tyder väl på att vi kommer få restriktioner vad gäller simtränandet här ganska snart också, säger Sandberg.

För är det så att även Västmanland får lokala riktlinjer, så som många andra län fått, kommer det att bli tillfälligt stopp för träningen i vatten.

– Vi hade ett möte med simmar-Sverige på distans, och det är väldigt stora delar av alla simmare som just nu inte får träna. I och med att alla de största regionerna har detta, så är det egentligen bara vi kvar tror jag. Uppe i Norrland är det inte så mycket simmare.

– Men tävlingsmässigt har vi mer eller mindre dragit ett streck över 2020. Nu pratar vi mycket som ledare om hur vi håller motivationen uppe. Blir det en nedstängning som gör att vi inte kan träna, vad kan vi då göra som gör att simmarna faktiskt kommer tillbaka bättre? Målet är att någon kapacitet ska bli bättre av detta.

Hur påverkas era många unga, talangfulla simmare av att gå mer än ett år utan stora tävlingar?

– Jag tror inte det går att svara något entydigt där. Det är väldigt olika. En del tror jag inte har gått framåt över huvud taget på ett år, och kanske har haft svårt att prestera även på träningar när det inte funnits några tydliga mål. Medan andra varit ganska klara över att så här är läget, och det är bara att göra det bästa av situationen.

Har ni kunnat jobba på ett annat sätt utan stora tävlingar att toppa formen mot?

– Framför allt under våren kunde vi gå in och jobba mer med styrketräning än under normala säsonger. Blev de tröttare än vanligt spelade det liksom ingen större roll, för det fanns inget mästerskap som väntade bakom nästa krök. Sen att våga gå in lite djupare och förändra tekniska detaljer, för tiden finns.

Men även om simningen har blivit hårt drabbad av pandemin tycker inte Leo Sandberg särskilt synd om sig själv eller simmarna, i det större perspektivet.

– Våra bekymmer är ju stora för oss, men i sammanhanget är det ganska litet. Och får vi inte träna i vatten på en månad eller något sånt kommer vi klara det. Målet är att gå ur det och ha blivit bättre på något annat.