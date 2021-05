Västeråsstjärnan uttagen till EM – efter skadebakslaget

Baharak Soleymani fortsätter att skriva på sin framgångssaga i den snabbt växande padelsporten.

I helgen tog hon tillsammans med partnern Sofia Arvidsson hem säsongens tredje raka deltävling i Swedish Padel Tour. Men det var inte en problemfri resa dit.

Efter förra tävlingen fick Soleymani ett bakslag med det knä hon skadade förra året, och kunde knappt träna inför deltävlingen i Göteborg.

– Knät svullnade och jag hade ont i knäskålen. Jag har kört rehab tre-fyra dagar i veckan men inte styrka på samma sätt som jag behöver göra, på grund av att jag har haft ont just i knäskålen, säger Soleymani till VLT-sporten.

Först veckan som ledde fram till tävlingen kunde hon köra ett par padelpass fullt ut, och det var länge oklart om hon över huvud taget skulle kunna ställa upp.

– Jag åkte upp till Göteborg veckan innan i hopp om att det skulle gå. Då fick vi till två träningsmatcher, sen var det vila som gällde torsdag–fredag och då kändes det bättre och bättre. Då tänkte jag att jag går in och kör.

Vägen fram till finalen blev, i sedvanlig ordning när Soleymani spelat tillsammans med Sofia Arvidsson, en ganska enkel resa. Det såg även finalen ut att bli, när duon tog hem första set med 6–0. Men matchen gled dem ur händerna, och plötsligt såg det ut att bli förlust vid underläge 1–4 i tredje och avgörande set.

Då reste sig Soleymani och Arvidsson igen, och tog hem sin tredje raka titel efter att ha sopat hem fem raka gem.

– Vi hade 40–15 i egen serve vid 4–5 i andra set, men poängen rinner oss ur händerna. De tar setet fast vi hade tre gembollar, och där känner jag väl att jag inte riktigt släppte det. Jag gick och tänkte på det ett dag, och då kom de upp i 4–1 i tredje.

– Då tryckte Sofia på och kom fram efter varje boll och sa “kom igen, nu tror vi på det här”. Och jag blev förbannad på mig själv också, och ibland blir det bra när jag blir det.

Tre segrar av tre möjliga gör att duon nu satt sig själva i utmärkt position för att plocka hem det wildcard till World Padel Tour-tävlingen i Malmö som ligger i potten i årets SPT.

På tisdagen kom dessutom nästa positiva nyhet för Baharak Soleymani, när hon togs ut i det svenska landslag som i månadsskiftet juni–juli ska åka till Spanien för att spela EM. De svenska damerna är rankade femma i Europa, och målsättningen är högt ställd.

– Det är medalj, det finns inget annat även om det kommer bli tufft. Spanien och Portugal är de som är favoriter, sen är det några nationer som slåss om att bli trea–fyra där. Men mitt mål är att gå för medalj.

EM kommer innebära en vecka med tufft matchande, något som skulle kunna bli ett problem för Soleymanis skadade knä.

– Jag känner mig inte så orolig för det just nu. Hela juni är fritt från tävlingar, då kommer jag lägga all min tid på rehab för att kunna stärka upp musklerna innan jag sticker dit. Visst kommer jag träna padel då och då, men den finns ändå. Jag klarar mig på den arsenalen jag har just nu, det jag måste lägga krut på först är att stärka upp.