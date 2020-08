Västmanland behöver rekrytera över 2 000 lärare – inom två år

Anmäl text- och faktafel

Lärarförbundet larmade nyligen om att det är brist på lärare i Västmanland, och att bristen kommer att öka.

Johanna Dahlin arbetar som rektor på Irstaskolan, där lärarbristen inte märks av än. Hon tror att det beror på att skolan är nybyggd, har ett stabilt lärarlag och goda resultat. Med andra ord en skola som lärare vill jobba på.

– Eleverna kanske inte i första skedet märker någon stor skillnad. Men på sikt märker de skillnad om det blir svårare på nationella prov, att man inte har de kunskaperna som förväntas. Då har ju inte eleverna fått den hjälp de behöver ha från utbildade lärare, säger Johanna Dahlin.

För att eleverna ska märka en eventuell brist så lite som möjligt är det viktigt att samarbetet är bra mellan olika lärare.

– Om en av fyra lärare i ett arbetslag är outbildad så är det viktigt att man säkrar upp och byter lektioner och går in och stöttar och är med och hjälper till vid utvecklingssamtal och sådana saker. Hjälpa till med all planering helt enkelt.

Dock finns det konsekvenser med det också.

– Det är tufft att vara lärare överhuvudtaget i dag och ska man då hjälpa någon som inte har någon erfarenhet av läraryrket eller är outbildad så sliter det på den utbildade personalen som behöver hjälpa till samtidigt som de redan har mycket att göra.

Det är främst bland grundskolans årskurs sju till nio samt gymnasiet där bristen är extra akut. Västmanlands län kommer att behöva rekrytera 360 tjänster till grundskolans årskurs sju till nio, och 310 lärartjänster till gymnasiet fram till år 2023.

2 100 lärare kommer under de närmaste åren behöva anställas, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den nuvarande lärarkåren av lärare och förskollärare. Ökningen beror på att många lärare går i pension i år, är obehöriga samt ett ökat antal elever.

Åsa Lundkvist, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen, säger att det finns en plan för vad som behövs göras.

– Vi har jobbat för att få fram en kompetensförsörjningsplan för hur vi ska försöka tillgodose de behov vi har i dag på alla våra skolor och verksamheter, säger Lundkvist.

Denna kompetensförsörjningsplan omfattar olika moment. Bland annat jobbar Västerås Stad med Mälardalens Högskola (MDH) och ser till så att studenterna kan genomföra sin praktik på skolor i Västerås och får tydlig vägledning i hopp om att de ska få en bra syn på Västerås stads skolor.

– Vi tittar förstås på löneläget i jämförbara kommuner runtomkring och om vi kan höja i de grupper där vi halkar efter, säger Åsa Lundkvist.

En anledning till bristen är att tio procent av Västmanlands lärare är över 60 år gamla, och snart kommer att gå i pension. Västerås Stad jobbar även med att se till så att äldre lärare kan jobba så länge som möjligt och inte gå i pension tidigt.

– Vi försöker hitta vägar och lösningar där lärarna i våra verksamheter jobbar längre så de inte går i pension tidigt, utan vi tittar på vad vi kan göra och hur vi kan organisera oss så läraren kan jobba i fler år till, säger Lundkvist.

För få personer utbildas till lärare. Till och med år 2033 kommer ungefär 144 000 lärare och förskollärare vara färdigexaminerade, men det skulle behövas ungefär 188 500 nyexaminerade för att möta behovet. Det saknas alltså 45 000 behöriga lärare.

Tros att det saknas lärare så kommer inte alla in på lärarutbildningarna. Till hösten 2019 sökte 4 246 personer till ämneslärare i årskurs 7-9, varav 865 personer kom in. Till ämneslärare i gymnasiet sökte 9 504 personer, men 2 774 som kom in. I dessa två yrkeskategorier där det saknas flest lärare kom alltså 73 procent av de sökande inte in på utbildningen. Åsa Lundkvist säger att detta är ett problem på regeringsnivå och att antalet platser på lärarutbildningarna behöver öka.

– Det klart att jag skulle vilja att det fanns möjlighet för fler att gå lärarutbildningen. Men det är också många som kommer in men hoppar av och inte tar examen, säger Lundkvist.

Resultatet av detta kan bli att lärarna har större möjligheter att välja vilken skola de vill jobba på. Åsa Lundkvist menar då att de väljer de skolorna med bäst förutsättningar, och att det blir problematiskt.

– Vi ser att det blir en pedagogisk segregation av det, att vi får färre lärare som söker sig till en segregerad skolmiljö. De skolorna får förstås bra kvalitet, men det är på de resterande skolorna vi skulle ha behövt de skickligaste lärarna med den längsta erfarenheten, säger Lundkvist.