Bristen på barnmorskor kräver nya lösningar – sjukhuschef vill att alla anställs på kvinnokliniken

Som P4 Västmanland rapporterade om under torsdagen vill biträdande sjukhuschefen Liselott Sjökvist att samtliga barnmorskor anställs på kvinnokliniken.

– Det skulle göra att fler barnmorskor vidmakthåller kompetensen i förlossningskunskap. Barnmorskor måste göra ett antal förlossningar för att få legitimationen. Om man sedan arbetar länge inom primärvården finns en risk att man glömmer kompetensen, säger Liselott Sjökvist.

Förslaget är hennes eget och hon tar Sörmland som exempel.

– Där har man länge haft systemet med att samtliga barnmorskor är anställda på kvinnokliniken, och man har ju lyckats där.

Vad det skulle få för praktiskt betydelse för barnmorskorna att byta anställningsplats har Liselott Sjökvist ännu inget svar på.

– Hur vården organiserar det har jag ingen åsikt om. Men jag anser att mödrahälsovården behöver öka samspelet med kvinnokliniken. Min förhoppning är att den utredning som hälso- och sjukvårdsdirektör Anne-Marie Svensson ansvarar för kommer fram till samma lösning här som den i Sörmland. Sedan förstår jag att det kan finnas andra åsikter i primärvården, att vi på sjukhuset ser på ett annat sätt än vad de gör.

Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland, säger att utredningen om mödrahälsovården startade under senvåren och att den görs förutsättningslöst.

– Det är lämpligt att se över det system vi har, hur bemanningen är organiserad inom mödrahälsovården och tillgången till barnmorskor, säger hon.

Så här långt in i utredningen har de endast samlat in material och synpunkter och det finns ingen inriktning på den framtida organisationen som är mer intressant än någon annan. Men Liselott Sjökvists förslag kan vara en väg att gå.

– Samtidigt är barnmorskorna inom primärvården nära sjukgymnaster och barnavårdscentraler. Vi tycker även att det är viktigt att gravida kvinnor inte ska behöva åka långt för att komma till barnmorskan.

Ann-Marie Svensson håller med om att förlossningskompetens är viktigt.

– Men det förebyggande arbetet som görs på mödravårdscentralerna är lika viktigt, jag vill inte säga att det ena är viktigare än det andra. Nackdelen är att det ibland endast är en barnmorska som jobbar på vårdcentralen, och det kan vara både ensamt och sårbart.

Tidigast i september räknar Anne-Marie Svensson att de ska ha något förslag på framtida organisation.

– Man kan nog också räkna med att det blir en fråga för ett politiskt beslut, beroende på vilken typ av förändring vi föreslår, säger Anne-Marie Svensson.

Som VLT tidigare har skrivit fattas det 15 barnmorskor på förlossningen i sommar och en åtgärd för att lösa bemanningen är att erbjuda de barnmorskor som skjuter på sin semester 12 000 kronor extra i veckan.

– Trots bristen på barnmorskor, det är brist i hela Sverige, tycker jag att de har lyckats lösa bemanningen bra och samtliga förlossningssalar är öppna hela sommaren, säger Liselott Sjökvist.

Trots det kan gravida kvinnor tvingas åka till andra sjukhus för att föda.

– Det har man tvingats göra redan nu under hela våren, så det är ett problem som inte bara finns på sommaren. Men under sommarmånaderna är det dessutom 30 procent fler födslar än under resten av året, säger Liselott Sjökvist.

