Fler länsbor än någonsin har insjuknat i TBE: ”Sannolikt att fler kommer att smittas”

Trots den torra och mycket varma sommaren, som sades vara uselt väder för fästingar som antogs dö eller gå i dvala i väntan på svalare och fuktigare väder, har fler Västmanlänningar än någonsin tidigare smittats av TBE. Och fästingarna i Västmanland verkar heller inte ha lidit så mycket av det heta sommarvädret.

– Med tanke på värmen kan man nog säga att det var oväntat många som smittades av TBE i juli, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Västmanland.

Hittills i år har 19 länsbor insjuknat, det är fem fler än hela förra året och en person mer än 2015, då det var en topp i antalet smittade. Minst fjorton av årets TBE-drabbade har dessutom med säkerhet smittas i Västmanland. Eftersom det bara är september, en månad då många ger sig ut i svampskogen eller för att plocka lingon, är det mycket troligt att fler kommer att drabbas innan fästingsäsongen är över.

– Ja, med tanke på antalet insjuknade så här långt, att det fortfarande är ganska varmt och att fler rör sig ute i skog och mark, är det sannolikt att fler kommer att smittas, säger Jan Smedjegård.

Av de 19 rapporterade TBE-fallen i Västmanland bedöms 14 personer ha smittats här, ytterligare en kan ha blivit det men troligen utanför länet, en har smittats på annat håll och för tre personer vet man ännu inte.

– Finns det inget fästingbett är det svårt att veta var man smittades, säger Jan Smedjegård.

Trots att många antog att fästingarna inte skulle vara aktiva i sommarhettan var det faktiskt flest som smittades i juli, sju personer. I övrigt rapporterades två TBE-smittade i maj, en i juni, tre i augusti och hittills i september har sex länsbor insjuknat i TBE.

Under våren kom rekommendationer att den som rör sig mycket i skog och mark bör vaccinera sig mot TBE. Intresset blev så stort att vaccinet under juni tog slut på många håll i landet, så även i Västmanland. Vaccinationerna kunde dock återupptas så fort leverantören fick fram nytt vaccin.

För den som har tänkt att ge sig ut i skog och mark under hösten finns det några tips som kan skydda mot fästingbett. Så här säger fästingexperten Thomas Jaenson, professor emeritus vid Uppsala Universitet, som har forskat på fästingar i över 30 år och just nu befinner sig på Öland för att samla in fästingar.

– Jag har långa stövlar som nästan når till knäna, ljusa långbyxor och ljus kortärmad tröja som jag stoppar in i byxlinningen. Fästingarna är ju på marken och har man långärmad tröja kryper de snabbt över handen och in under tröjan. Det är också viktigt att man snabbt plockar bort de som har bitit sig fast. Undersök kroppen noga när du kommer hem, särskilt baksidan av kroppen, de verkar ha en förkärlek för att bita sig fast där. Men även i armhålorna, på huvudet, benen, i knävecken och i skrevet.

Finns det något medel som gör att fästingarna håller sig undan?

– Man kan testa att spray på sig myggmedel som innehåller DEET, det är inte hundraprocentigt säkert men stöter bort en del. Det har gjorts tester med att stryka myggmedlet på ett tygstycke och låta fästingar gå över. En del viker av medan andra bara går rakt över, så de reagerar olika. Oljan från citroneukalyptus, som också finns i myggmedel, har också en viss effekt.

Hur blir man av med fästingar som kryper på kläderna när man kommer hem?

– Det bästa är att stoppa in alltihopa i torktumlaren, om man har en sådan, och köra på så hög värme som möjligt i en kvart. Fästingar är mycket känsliga för uttorkning så då dör de. Frysen är inte så säkert, särskilt inte sent på hösten. Då har de anpassat sig för att klara vinterkylan. Förmodligen fungerar det även att tvätta kläderna i riktigt varmt vatten och med tvättmedel, jag kan inte tänka mig att de skulle överleva det. Kryper de på skorna får man väl helt enkelt plocka bort dem.

Trots att fästingar inte gillar torka verkar de ha klarat den varma sommaren bättre än förväntat.

– Men det är inte riktigt lika många fästingar nu som i september förra året. Fläckvis, där det har varit riktigt torrt, har de nästan försvunnit. Men torkan verkar inte ha haft så stor betydelse som vi trodde att den skulle ha, säger Thomas Jaenson.

Flest fästingar finns det där det är gott om värddjur som de kan suga blod från, framför allt rådjur, kronhjortar och harar. Förutom torka är det egentligen bara svält som kan hota fästingarna.

– Men även en del fåglar och rovinsekter, de som äter från marken, tar fästingar.

Thomas Jaenson säger också att undersökningar som gjordes under början av 1990 talet och fram till 2008 visade att antalet fästingar hade tiodubblats i södra Sverige under de åren.

– De har också blivit betydligt vanligare i norra Sverige.