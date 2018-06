Kronprinsessan Victoria berömde Sverige – och tackade kämpande brandkårer

Kronprinsessan Victoria invigde både de sekelgamla Strömsholmsdagarna och det nya hästmuseet i Strömsholm, men mitt under nationaldagstalet kom hon också in på de stora bränderna i Västmanland och de brandkårer som just nu kämpar mot lågorna. "Ni står för något av det finaste och starkaste som finns i vårt land."