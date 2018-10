Nu sluter hela skolan upp bakom Junos kamp mot cancer

Anmäl text- och faktafel

– Juno mår bra i dag och behöver ingen hjälp. Därför vill vi arbeta med att hjälpa andra eftersom vi vet hur tungt det kan vara när man är mitt i sjukdomsresan, berättade Susanne Zeeck för treorna på Lindboskolan när hon förklarade vad föreningen Junos kamp gör för någonting.

I fredags kom hon till skolan för att delta i det solidaritetsarbete som pågår under två veckor. I samarbete med föreningen ska alla barnen på skolan pärla armband som Junos kamp sedan säljer för att kunna hjälpa andra sjukdomsutsatta familjer i Västmanland.

– Sjukdom och fattigdom finns här också och jag tror det är väldigt viktigt för barnen att se att en enkel handling verkligen kan hjälpa andra. Det är också viktigt för barnen att få känna att de kan göra något för att hjälpa till, att vi inte bara pratar om det, sa Ann-Sofi Lagerholm som är klasslärare för 3B på Lindboskolan.

Tillsammans med Maria Johansson, som är lärare i årskurs 2, är hon ansvarig för de solidaritetsveckor som pågår just nu.

Veckorna är en tradition på skolan sedan många år tillbaka och innebär att man under 14 dagar riktar in sig på att arbeta med livsfrågor, grundläggande mänskliga rättigheter så som barnkonventionen och ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar världen. Ann-Sofi och Maria tar fram material som lärarna kan välja mellan och använda i sina klasser. Det handlar till exempel om olika filmer och serier som finns hos Utbildningsradion som de rekommenderar liksom övningar, böcker och interaktiva spel som de tar fram. Varje klass kan sedan anpassa materialet till vad som passar hos just dem.

Men en sak är gemensamt för alla elever – och det är att alla får pärla armband åt Junos kamp och de som kan får bidra med att samla in kläder till Västerås stadsmission.

– Barn är ofta väldigt empatiska, de vill skänka saker och göra saker för att hjälpa andra, menade Ann-Sofi.

Och det var barnen i klassen snabba att hålla med om.

– Det viktigaste är inte att ha roligt, det viktigast är att vi hjälper andra barn som är sjuka, sa Sahand Hajar allvarsamt samtidigt som han pärlade sitt armband.

– Jag tycker det är roligt också, samtidigt som vi hjälper andra. Det är bra, sa Maya Kemppainen vid samma bord.

Roligt att hjälpa, roligt att pärla. En win-win-situation, med andra ord.

– Jag kom hit förra året som lärare och hoppade på det här med solidaritetsveckorna direkt. För det är ju egentligen en enkel lösning på världens problem – om alla skulle visa solidaritet med varandra, påpekade Maria Johansson.

– Vi gör barnen uppmärksamma på vikten av goda handlingar och jobbar mot det hårda klimat som trots allt kan vara bland barnen ibland.

För Junos kamp är det en viktig hjälp de får via samarbetet med skolan.

Tidigare, när Juno var sjuk, samlade de in pengar åt Barncancerfonden som skänktes till forskningen där. Nu, när Juno är färdigbehandlad, har familjen bestämt sig för att driva arbetet vidare i föreningen Junos kamp och nu är det på lokal nivå man vill hjälpa. Via kuratorerna på barnkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås får de kontakt med barnfamiljer som är i behov av stöttning på olika sätt.

Det kan vara att föreningen hjälper med matkassar eller ordnar med ett städbolag som kommer hem till familjen, eller att man ordnar biljetter till något roligt så familjen får lite andrum. Och armbanden med budskapet ”Kill cancer” finansierar mycket av det här förutom alla sponsorer. Lindboskolan har 370 elever och varje halsband säljs för 100 kronor – så det blir ett rejält tillskott i kassan för Junos kamp om alla elever gör varsitt armband.

– Det betyder verkligen jättemycket för oss att få den här hjälpen. Vi ska satsa på att stå och sälja på flera olika evenemang i höst och vinter, några julmarknader bland annat, och självklart kommer vi att berätta att de här armbanden är gjorda i samarbete med Lindboskolan, sa Susanne Zeeck nöjt efter att ha fått in de första färdigpärlande armbanden från klass 3B.

Den här veckan fortsätter klasserna att pärla ända till solidaritetsveckorna avslutas på fredag,