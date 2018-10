Här finns det flest bostadsrättsföreningar i länet

Anmäl text- och faktafel

Sverige hade i september i år cirka 32 500 bostadsrättsföreningar registrerade hos Bolagsverket. Närmare en fjärdedel av föreningarna finns i Stockholm, det visar statistik från Bolagsverket som Nyhetsbyrån Siren tagit fram.

– Bostadsrättsformen är allra vanligast i storstadsregionerna, säger Claudia Wörmann till Siren.

Drygt 65 procent av länets bostadsrättsföreningar ligger i Västerås. Det gör att kommunen hamnar på plats nio på listan över kommuner med flest bostadsrättsföreningar i landet.

Fagersta har 4,3 bostadsrättsföreningar per tusen invånare, vilket är flest i länet. Surahammar och Västerås hamnar strax under, med 3,4 respektive 3,2 bostadsrättsföreningar per tusen invånare.

Lägst antal bostadsrättsföreningar i länet har Skinnskatteberg, både i rena antal och per tusen invånare. I kommunen finns tre stycken bostadsrättsföreningar, vilket motsvarar 0,7 föreningar per tusen invånare.