Gryningspyromanen om brand på socialtjänstkontor: ”Jag har inte försökt anlägga någon brand.”

Tisdagsförmiddagen handlade om att kammaråklagare Frieda Gummesson presenterade varför hon menar att det är Ulf Borgström som är den som ska ha tänt eld på ett papper som slängts in genom en trasig ruta på ett av socialtjänstens kontor.

I bevisningen lades fram att en vegetabilisk olja, alltså någon form av matolja, har hällts in via en kartongbit som var placerad genom ett hål i fönstret på ett kontor som tillhör socialtjänsten i Köpings kommun. Frieda Gummesson lade fram att i en tidigare dom där Ulf Borgström dömts för försök till mordbrand i Mora användes just papper doppat i en vegetabilisk olja för att tända eld.

Poliser som var först på plats och sedan tekniker på polisen undersökte brottsplatsen och topsade bland annat runt den sönderslagna rutan, i fönsterkarm och i ett handskavtryck som syntes på fönstret.

– Vi har fått träff på Ulf Borgströms dna i det handskavtryck som fanns på rutan och på den kartongbit som var instucken i fönstret, säger Frieda Gummesson.

Däremot har den wellpappkartong och hushållspapper som beslagtogs hemma hos Ulf Borgström visat sig inte vara en match mot den typen av material som användes för att tända eld inne på kontoret.

Åklagaren yrkar på att Ulf Borgström ska dömas för grov mordbrand då socialtjänstens lokaler ligger i ett tätbebyggt område. Branden kunde, om den inte självslocknat spritt sig i byggnaden och varit fara för människor, men också omfattande förstörelse av annan egendom. Det anses också av åklagarna som grovt hot mot tjänsteman då gärningsmannen genom att försöka orsaka en brand har förgripit sig mot tjänstemännen och deras tjänsteutövning.

Motivet ska vara att hämnas för att han inte varit nöjd med de åtgärder socialtjänsten gjort för att han ska få en utbildning och ett yrke.

Större delen av den tredje rättegångsdagen gick kammaråklagarna Frieda Gummesson och Fredrik Ingblad igenom hur kontoret var placerat i förhållande till intilliggande rum, ytskikt, ventilation och ljusinstallationer. Hur brand och rök kunde ha spritt sig i socialtjänstens lokaler (då det inte var en egen brandcell) och att det då hade kunnat orsaka stor skada.

Det här med risken för större brand som kunnat sprida sig visade åklagarna på olika scenario där exempelvis en papperskorg som stod på golvet inne på kontoret och som fått vegetabilisk olja på sig, vad som hade kunnat ske om papperskorgen hade börjat brinna med öppen låga.

När det var dags för Ulf Borgström att förhöras så avböjde han att svara på åklagarnas frågor.

– Jag kommer inte att svara. Jag har inte försökt anlägga någon brand, sa Borgström.

När Gummesson undrade om hon skulle ställa frågor i alla fall, så kom hon i samråd med ordförande fram till att det inte var lönt. Gummesson frågade också Borgström om han kunde berätta varför han inte tänkte svara på några frågor.

Det möttes med tystnad.

Genom sin försvarare nekar Ulf Borgström till brott. Advokat Viktor Svartz säger att de i försvaret inte motsätter sig att en brand skett inne på ett kontor till socialtjänsten.

– Bordsskivan är utsatt för värmeutveckling, det kan ha orsakats av en brand med öppen låga, men som slocknat av sig själv. Samtliga försöken som åklagarna lägger fram om olika brinntid på material inne på kontoret visar också att de självslocknar.

– Möjliga effekterna av branden är mycket begränsad. Åklagarna har presenterat en rad teorier och möjliga scenarion, det kommer vi att beröra mer i sakframställan. Vi har ingen mening just nu om varför, säger Viktor Svartz.

På onsdagen fortsätter rättegången med målsägande för grovt hot mot tjänsteman och vittnen till branden den 4-5 december 2017.