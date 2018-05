LIVE-TV 12.00: Här är bevisen som kan fälla gryningspyromanen för mordbrand i Köping

Tv från tingsrätten vid klockan 12:

Branden slocknade av sig själv, men en olja som hällts in i kontoret kunde ha fungerat som förstärkt bränsle om elden hade spridit sig till inredningen så som gardiner eller en papperskorg som stod i rummet. Genom ett hål i fönstret och en instucken kartongbit har gärningsmannen hällt in en olja och sedan slängt in ett brinnande papper.

Branden fick ingen spridning men bilder i förundersökningen visar att en del av skrivbordet blivit bränt och en sladd till en adventsljusstake smälte. Händelsen skedde natten till eller tidigt på morgonen den 5 december 2017 på Nibblesbackevägen i Köping.

Kammaråklagare Frieda Gummesson menar också att spridningsrisken var stor och hade kunnat påverka fler. Många personer arbetar i lokalerna i den byggnad som branden var i.

Ulf Borgström har sedan han frihetsberövades den 17 januari i år suttit häktad för grov mordbrand och grovt hot mot tjänsteman. Branden i sig ses också som ett hot mot tjänstemännen. Till det kommer sms och mejl av hotfull karaktär som Ulf Borgström ska ha skickats till en tjänsteman på socialtjänsten.

Bakgrunden ska vara ett missnöje med den sysselsättning som Köpings kommun ordnat åt Ulf Borgström sedan han släpptes ut ur fängelset 2016. Enligt socialtjänsten sa Ulf Borgström upp sig själv från sitt arbete, men han själv hävdar att hans anställning avslutades av socialtjänsten.