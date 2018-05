Tårtgeneralen premiärvisad i USA – på festival i Seattle

Under namnet "Cake general" presenterades filmen på Seattle international film festival i helgen. Inför premiärvisningen fanns bland andra regissörerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson på plats, rapporterar Expressen.

Martin Söder, producent på produktionsbolaget bakom filmen, säger till Expressen att företaget nu letar nya internationella filmfestivaler att visa filmen på.

Närmare 300 000 svenska biobesökare har sett filmen sedan dess premiär tidigare i vinter.

Filmen spelades in i Köping under sommaren 2017 och bygger på händelserna kring ett världsrekordsförsök som anordnades i staden under 1980-talet.

Beslutet om medverkan i Seattle togs i början av maj.