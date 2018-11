Meteorologen: ”Då kan solen titta fram”

– Då hade det kommit 5-6 centimeter snö under två dygn, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

Men nu är det annorlunda. Under helgen blir det fortsatt grått och milt och det kommer även komma lite regnstänk under natten till lördag.

Temperaturen kommer att hamna på 7-8 grader under lördagen och någon grad varmare under söndagen. Men även under söndagen blir det grått och det kan bli duggregn under dagen.

– Under början på nästa vecka blir det inga supersvängningar. Lågtrycket ligger kvar framförallt i Svealand. Nu kan det bli mer ihållande regn under några timmar.

Är det ovanligt grått just nu?

– Nej, det är typiskt novemberväder, men lite varmare än normalt.

Den som vill se solen får ge sig till tåls. Det gråa vädret fortsätter under onsdagen och torsdagen. Men under slutet av veckan drar ett högtryck in med torrare luft, och då kan solen eventuellt titta fram.

– Bäst chans för lite sol är under fredagen eller lördagen, men det kan också bli så illa att solen inte tittar fram då heller, säger Ian Engblom.