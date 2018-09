Region Västmanland satsar på forskning inom psykiatri

Anmäl text- och faktafel

Psykiatrin i Västmanland har kritiserats under de senaste åren, bland annat eftersom självmordstalen varit höga. År 2013 uppmättes det högsta antalet självmord per 100 000 invånare i Västmanland. Till 2016 hade självmordstalet gått ned något, men var fortfarande högre än snittet för riket. Personal berättade dessutom så sent som för ett år sedan att situationen på den slutna psykiatrin var mycket ansträngd på grund av personalbrist.

Politiker inom regionen har diskuterat satsningar inom psykiatrin och i regionfullmäktige anslogs en ny satsning: 8,5 miljoner ska under tre år användas till forskningsmedel och till att finansiera så kallade kombinationstjänster som innebär att medarbetare lättare kan forska på deltid. Enligt ett pressmeddelande från regionen är målet med satsningen att underlätta rekryteringen av personal samtidigt som verksamheten utvecklas med höjd kvalitet inom vården.

– Vi har sett att kliniker som börjar med forskning också får till stånd en mer omfattande verksamhetsutveckling. Det handlar om att medarbetarna börjar titta på den egna verksamheten med en kritisk blick och efterfrågar evidens för olika insatser, säger Kent Nilsson, professor och chef för Centrum för klinisk forskning, regionens forskningsenhet, i pressmeddelandet.