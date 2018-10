Kriminalvårdare sköt in i exfruns bostad: ”Jag ser er nog era jävlar”

Anmäl text- och faktafel

Kriminalvårdaren hade under flera år arbetat på anstalten Salberga när han själv begick lika allvarliga brott som de intagna han vårdade. Mannen, som nu dömts till fängelse, har både i polisförhör och i domstol berättat att han medvetet begick brott för att han ville ”skrämma skiten” ur sin exhustru. Han accepterade nämligen inte att exhustrun, som aldrig förklarat varför hon ville skiljas, brutit kontakten med honom helt. När exhustrun vägrade svara på både telefonsamtal och sms gick kriminalvårdarens frustration över i hämndbegär och han började skicka dödshot som ”Slutet närmar sig tyvärr” och ”Jaja, din tid kommer???!!...Just wait” via sms och mejl. Även de gemensamma barnen fick veta att de snart skulle bli föräldralösa.

TV: Anstaltschefen om kriminalvårdarens brott

Exhustrun berättade vid tingsrättegången att mannen under deras sista gemensamma tid som äkta makar sov med ett gevär bredvid sig i sängen och att hon upplevde honom som paranoid. Han hade sagt att han aldrig skulle göra henne illa utan att han hade vapnet för att skydda sig. Men i mars i år, efter att kvinnan begärt skilsmässa och träffat en ny man, trodde hon inte längre på honom. Förre makens telefonterror och sms skrämde henne och hon trodde att han skulle bränna ner hennes hus. Hon kontaktade därför polisen för att få hjälp. Polisens svar blev dock att man inget kunde göra förrän ett allvarligt brott begåtts.

Två månader senare skulle dock polisen få all anledning att ta kvinnans oro på allvar. Den 21 maj ringde kriminalvårdaren sin exhustru tio gånger under dagen. När hon inte svarade slängde mannen in kastknivar, en machete, en hagelbössa samt ett halvautomatiskt kulgevär i bilen och körde vid 19-tiden på kvällen i berusat tillstånd hem till exhustruns bostad.

Exhustrun och hennes nye man satt i soffan framför tv:n när kvinnan upptäckte att hennes tidigare make kört in på gården. Hon blev rädd och sprang upp på övervåningen för att ringa polisen. Gömd inne i sovrummet, och övertygad om att hon nu skulle dö, hörde kvinnan hur hennes före detta make gapade och skrek samtidigt som han sköt med hagelbössan både i luften och mot en bil på tomten. Kriminalvårdaren sköt även mot en stuga på gården och ropade ”Jag ser er nog era jävlar” innan han sköt rakt in i boningshuset. Kvinnans sambo hade precis hunnit flytta sig från ett fönster när rutan krossades av skott. Kriminalvårdaren sköt sedan mot ytterligare en bil innan han till slut lämnade exhustruns bostad med orden ”Nu kan ni ringa polisen”.

Under färden hem från gården körde sedan den berusade kriminalvårdaren så fort och så vårdslöst på smala grusvägar att han förlorade kontrollen över fordonet. När kriminalvårdaren körde av vägen fortsatte bilen in i en villaträdgård, och färden tog inte stopp förrän kriminalvårdaren kraschade rakt in i en lekstuga. Strax före avkörningen hade en vuxen person med ett barn på cykel fått slänga sig i diket för att undvika en påkörning. Kriminalvårdaren satt kvar i den krockade bilen på den främmande villatomten och hade precis druckit ur den allra sista medhavda alkoholen när en polis öppnade bildörren och satte sig i baksätet.

På Salbergaanstalten ser man inte med blida ögon på det som hänt och åtgärder har nu vidtagits.

– Det jag kan säga är att mannen har valt att lämna sin tjänst, säger anstaltschef Heini Lindell.

Under rättegången vid Uppsala tingsrätt stod kriminalvårdaren åtalad för försök till mord. Tingsrätten menade dock att det inte gick att bevisa att kriminalvårdaren haft ett uppsåt att döda exhustrun och hennes sambo och dömde mannen istället för grovt olaga hot. Åklagaren överklagade då både brottsrubriceringen och den utdömda påföljden. Nu har en oenig hovrätt fastställt tingsrättens dom. Två nämndemän som deltog vid hovrättsförhandlingen menade liksom åklagaren att kriminalvårdaren försökt döda både exfrun och hennes sambo och att sju års fängelse borde utdömas som straff istället för ett år och tio månader.

Kriminalvårdaren, som skall stanna i häktet tills domen vinner laga kraft, anses förutom det grovt olaga hotet även skyldig till alltifrån vapenbrott, olaga hot och brott mot knivlagen till skadegörelse, rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.