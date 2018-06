Sjuksköterska upptäckte att obehöriga läst hennes journal – säger att namnen försvann när regionen utredde

Enligt den JO-anmälan som sjuksköterskan har gjort reagerade hon under senhösten 2016 på logglistor som visade att tre obehöriga personer hade läst hennes sjukvårdsjournaler på 1177.se. Hon tog kontakt med verksamhetschefen på den aktuella kliniken och berättade att hon inte hade haft någon vårdrelation med någon av de tre personerna och att de därmed inte hade rätt att läsa hennes journal.

Sjuksköterskan uppgav att hon misstänkte att en person som tidigare hade ofredat henne och hade kontaktförbud hade använt sig av andras inloggnings-id, och hon bad om hjälp att utreda om det stämde. Mannen var anställd på sjukhuset. Hon hänvisade även till polisen som hon säger hade ett pågående ärende i frågan.

Kvinnan är mycket missnöjd med hur Region Västmanland har hanterat frågan och den utredning som har gjorts.

Sjuksköterskan säger bland annat att när hon begärde journalutdrag med fullständiga logglistor saknades två av de tre misstänkta namnen. Hon har inte fått någon förklaring till varför eller någon svar på om sekretesspärrar i journalen har öppnats.

På 1177.se, där hon upptäckte det misstänkta intrånget, försvann plötsligt alla tre namnen från logglistorna utan att hon har fått någon förklaring. Hon har dock sparat skärmdumpar som hon tog direkt när hon upptäckte de okända namnen på listorna.

Hon anser att de försvunna uppgifterna visar att Region Västmanland har "friat" de tre personerna utan att därefter utreda intern om den misstänkte mannen kan vara skyldig. Man har heller inte försökt spåra de många telefonsamtal som hon påstår har skett från avdelningen där den misstänkte mannen jobbar. Dessutom menar hon att regionen uppgett att datorer som skulle kunna visa varifrån intrången har skett har kasserats.

Hon skriver också i sin JO-anmälan att den misstänkte mannen i maj 2017 dömes till skyddstillsyn, behandlingsprogram och skadestånd för ofredande, brott mot kontaktförbud samt intrång i journalen. Då har han använt sitt eget inloggnings-id.

Hon hävdar också att hon under hela processen fått vara drivande och att hon vid flera tillfällen fått påtala för verksamhetschefen att han har skyldighet att utreda och tillhandahålla logglistor. Hon har mått dåligt och erbjudits personlarm och väktare under arbetstid eftersom hon har vissa hembesök under kvällstid.

Hon har själv samlat bevis, exempelvis ljudinspelningar från samtal med verksamhetschefen, skärmdump på logglistor och minnesanteckningar skrivna av hennes chef.

JO har begärt att Region Västmanland ska yttra sig över uppgifterna som framförs i sjuksköterskans JO-anmälan. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning. Berörda befattningshavare bör även ges tillfälle att lämna synpunkter. Region Västmanland har till den 24 augusti på sig att svara.