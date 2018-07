Tågen mellan Sala och Västerås ställdes in – problemen pågick tills lördagsmorgonen

Stoppet inträffade vid 17-tiden på fredagen och orsakades av två spårfel på sträckan. En prognos från Trafikverket vid klockan 18.20 gjorde gällande att felet kan vara lagat och regionaltrafiken åter i normal trafik första på lördagsmorgonen vid 05-tiden.

Enligt P4 Västmanland är det solkurvor på spåret som stoppar trafiken.

Under tiden ersätter buss på vissa sträckor. Tågen mellan Sala och Västerås C är inställda enligt SJ:s trafikinformation.

De stationer som kan påverkas är: Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna C, Sala, Katrineholm C, Dingtuna, Kolbäck, Kimstad, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C och Linköping C, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Uppdatering:

Under natten mot lördag meddelade Trafikverket att felet ska vara fixat och att tågen under morgonen kommer gå enligt tidtabellen.