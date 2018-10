100 personer i kö till stoppade bostäder vid Fridnäs – nu kan hela planen spricka

Anmäl text- och faktafel

– Jag tycker att vi har gjort ett fantastiskt fint projekt. Det vore tråkigt att behöva göra om det, säger Jan-Erik Lahti.

AB Arvid Svensson har arbetat med byggplanerna, ordnat möten, pratat med grannar och gjort om efter deras synpunkter.

– Vi har vridit och vänt på planerna, så att grannarna skulle bli nöjda, säger Jan-Erik Lahti.

Politikerna lagt byggplanerna på is tills frågan om utbyggnad av Fridnässkolan är löst, som VLT berättat.

Om kommunens tennisbanor ska användas för skolans behov faller hela planen.

– Då måste vi börja om på ruta ett, säger Jan-Erik Lahti.

Kommunen får också ta över kostnader som företaget hade tänkt stå för. Det handlar om cirka fyra miljoner kronor för ledningar, garage, bredare väg till skolan med mera.

Företaget har också lagt ut "några miljoner" kronor på att utarbeta detaljplanen.

Drygt hundra personer står i kö till de planerade bostäderna. I kön finns, pikant nog, flera av de som protesterat mot bygget.

Jan-Erik Lahti visar byggförslaget för VLT. Det var klart att gå ut på samråd i somras.

- Vi visade upp förslaget för byggnadsnämnden och de verkade vara glada och nöjda, säger han.

En illustration över området visar elva flerfamiljshus, några radhus och en park i mitten. Parken ska vara ett promenadstråk för allmänheten och öppna en vy mot Mälaren.

Runt området går en ny väg och infart till garage under husen.

- Radhusen verkar vara poppis. Vi kan kanske göra fler, säger Jan-Erik Lahti.

Han påpekar att husfasaderna är varierade för att inte se enformiga ut.

- Vi har krav på oss att husens finish och utformning ska utstråla det senaste för år 2020. Det får inte bli ett vanligt byggprojekt, säger han och pekar mot nyare hus i centrala Västerås.

De tänkta flerfamiljshusen är små. Volymerna är mindre än de stora villorna som karaktäriserar Fridnäs och Stallhagen.

– Det är bättre att bygga små hus än att göra stora block även om det hade varit effektivare.

De flesta hus får två och tre våningar. Husen längst bort från bebyggelsen, mot skogen, blir högre.

I planen ingår också att bredda gatan som går fram till Fridnässkolan.

- Där går det inte för två bilar att mötas nu. Vi har breddat gatan på vår sida och fått in en trottoar, säger Jan-Erik Lahti.

Under processens gång har husen dragits in från vägen och vridits så att de står med gaveln mot villorna, allt för att störa grannarna mindre. Övervåningarna har dragits in för att göra husen mindre kompakta.

- Vi tycker det har blivit luftigt och med mindre insyn, vi har tagit hänsyn och lyssnat till grannarna, säger Jan-Erik Lahti.

Han påpekar att kommunen, genom fastighetskontoret, varit med och utarbetat detaljplanen.

Under den kommunala tennisbanan har Mälarenergi en stor dagvattenledning. Tanken var att byggföretaget bekosta att den dras om, runt området. Även en anslutning till en mobil oljepanna skulle byggas om.

Någon sådan uppgörelse blir det inte om byggplanen faller. Samma sak gäller för garaget under husen. Där skulle byggföretaget bygga ihop två garage och anlägga en infart till båda.

Erik Lahti befarar att de som står i kön tröttnar om de inte får några besked om hur det blir med byggena.