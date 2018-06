28-åring misstänks för flera grova hot mot kvinna: ”Fan vad jag längtar efter att få slå sönder dig”

Den 27 mars i år skulle kvinnan, som haft en tidigare relation med den nu åtalade 28-åringen, flytta från lägenheten där de bott tillsammans. När två personer från det stöd- och motivationsboende, dit kvinnan skulle flytta, kom till lägenheten, reagerade 28-åringen – enligt uppgifter i polisens förundersökning – med att ta fram en kniv och skrika "Jag ska döda er!" och "Jag ska hugga er!". Därefter ska han ha hotat kvinnan genom att säga till henne att han skulle skicka "flera kompisar att våldta dig". Därefter ska han, enligt förundersökningen ha låst in kvinnan i lägenheten.

Kvinnan fick senare hjälp att ta sig till boendet, men mannens terror ska enligt åklagaren inte ha upphört. Han ska under maj månad ha skickat ett stort antal sms till kvinnan med hotfull innebörd. Han ska även ha uttalat hot mot henne till personalen på boendet via telefon. Bland annat ska han ha sagt att han skulle ta sig in på boendet för att "skära halsen" av kvinnan. Under telefonsamtalet ska han också att sagt till personalen att han ska "skära upp dina barn", och då syftat på personalens barn.

Kvinnan har i förhör uppgett att hon är "livrädd för honom och övertygad om att han kommer att skada henne om han släpps från häktet".

I mitten av juni åtalades 28-åringen för fem fall av olaga hot, och två fall av grovt olaga hot.

Gällande händelserna vid lägenheten i mars, har 28-åringen i förhör sagt att han upplevde hur de två anställda på boendet bara klev in hallen, och att han då blev rädd och att det var därför han tog kniven. Han nekar också till att ha hotat dem med kniven – enligt 28-åringen har han bara sagt att "stopp, jag har kniv" och att de två männen skulle "sticka därifrån".

Gällande sms:en som åklagaren menar att mannen ska ha skickat, säger han att han själv inte är läs-och skrivkunnig och att det är vänner till honom som skrivit sms:en. Dock menar 28-åringen enligt uppgifter i förundersökningen att han har bett vännerna skriva "snälla saker" till kvinnan.

Den misstänkte 28-åringen nekar till brott.