Flera inbrott under natten i Västerås

Ett företag som ligger vid Stansargränd i Västerås har under natten haft inbrott. Någon eller några gärningsmän tog sig in via ett fönster.

På morgonen när inbrottet upptäcktes kunde företaget se att en dator för 25 000 kronor var borta. Polisen har varit på brottsplatsen och säkrat en del spår.

Under natten till torsdagen skedde även ett inbrott i en grävmaskin vid Vallgatan i Västerås. Inbrottet ska ha skett på en parkering bakom Kristiansborgsbadet.

På morgonen upptäcktes det att det fattas verktyg från grämaskinen för 7 000 - 10 000 kronor.