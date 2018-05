Friades för tvångsgifte – kräver staten på ersättning

Det var under 2017 som paret anhölls och senare häktades misstänkta för att ha försökt tvinga ett av sina barn till giftermål. Paret satt frihetsberövade i oktober under drygt två veckor, och uppger att de var mycket oroade för sina barns välmående under sin tid i häktet.

Paret, som är i 40- respektive 50-årsåldern, begär nu ersättning genom Justitiekanslern på 30 033 kronor per person. Mannen och kvinnan är hemmahörande i Västerås.

Förundersökningen lades ned under 2018 och paret nekade till anklagelserna.