Gaddningsfest på Johannisberg från morgon till kväll: ”Det är ingen idé att fega”

Det är ett konstant flöde av kunder som droppar in i det vita tältet i life style-corner. Vissa är bara nyfikna och vill titta in. Andra är fast bestämda med en tydlig idé i huvudet. Redan vid tiotiden på fredagsmorgonen har Jonas Nilsson och kompisen Robert Olsson rullat in i den egentillverkade studion. Jonas Nilsson ska göra sin första tatuering idag.

– Det blir en ganska stor en på vaden. Det är ingen idé att fega, säger Jonas Nilsson bestämt och tittar skrattandes på sin kompis.

De båda vännerna är från Finspång i Östergötland och det är inget sammanträffande att de väljer att tatuera sig i tältet. Studion består av en samling olika tatueringsartister från runt om i landet. Tatueraren som skissat och precis ska börja sticka nålar i Jonas Nilssons vad heter Erik Bergman Edström och han har grundat Three Monkey Tattoo, som också ligger i Finspång.

– Vi är relativt nyöppnade men har vuxit väldigt fort. Det är väldigt kul att vara inbjudna och kunna samarbeta med så många duktiga tatueringsartister, berättar Erik Bergman Edström samtidigt som han varsamt skakar om flaskan med bläck och häller upp i den lilla plastbehållaren.

Det är en stor samling kreativa själar som samlats på Johannisberg från olika tatuerings- och piercingstudios runt om i landet. I ett hörn sitter dock en person som sticker ut. Det är en vattenkammad ung kille som inte riktigt hänger med i konversationerna. Erik Johansson gästar Summer Meet från Las Vegas och han är expert på amerikanska klassiska tatueringar.

– Jag får väldigt bra vibbar av hela bilträffen. Vi hoppas på att vara sysselsatta hela helgen, säger Erik Johansson på bred amerikanska.

Det är inte första gången Erik Johansson är i Sverige på bilträffar. Han berättar att hans pappa är från Västeråstrakten och en stor motorfantast. Erik Johansson visar stolt upp sin pappas bil som står parkerad utanför det vita tältet, bredvid vad som påminner om en amerikansk vägskylt.

– Skylten är från tatueringsshopen där jag jobbar i Las Vegas. Vi är ett stort gäng som jobbar där som också alla älskar bilar och motorcyklar.

På utsidan av tältet hänger det rader av verk av de olika konstnärerna. Erik Johansson måste springa iväg för att hjälpa en kund som beslutat sig för ett föreviga ett av hans alster på överarmen.

Men hur fungerar det med hygienen egentligen? Skräckhistorierna är många från första tatueringar som inskaffats på semesterorter och sedan lett till seriösa infektioner. Erik Bergman Edström berättar att det inte är några som helst problem.

– Det är som att tatuera i en vanlig studio. Alla kunder fyller i en hälsodeklaration innan de sätter igång för att försäkra att de inte har hepatit eller någon annan sjukdom som skulle kunna skada dem. Sen är alla proffs som jobbar här och måna om att tatueringarna ska hålla hög kvalitet, säger han.

Jonas Nilssons första tatuering är nu i rullning. Han ser förvånansvärt lugn ut samtidigt som käkarna ser ut att vara hårt ihopbitna.

– Oj vad skönt, säger han och kör ned ansiktet i britsen.