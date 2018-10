Gjorde inbrott på pizzerior och krogar för att stjäla deg och sprit – shoppade också loss med stulet kreditkort

Anmäl text- och faktafel

Den 1 september upptäcktes inbrott på två pizzerior på Hammarby i Västerås. I en pizzeria på Narvavägen hade tjuvarna krossat en ruta och tagit sig in i lokalerna och stulit en kassaapparat och 1 000 kronor i kontanter. På den andra pizzerian, på Köpingsvägen, tog tjuvarna en kassaapparat som innehöll 1 500 kronor.

Nu åtalas två 23-åriga män för inbrotten. Som VLT har berättat tidigare åkte männen, som lämnat blodspår vid inbrotten, fast i Råbyskogen efter det sista inbrottet. Det visade sig då också att de hade brutit sig in in i den ena pizzerian två gånger under samma natt.

Männen åtalas nu för de två pizzeriainbrotten och en lång rad andra stölder och inbrottsförsök som de har begått under sommaren.

Bland annat har de brutit sig in på Nya Hattfabriken och stulit öl. De har också brutit sig in på Comfort Hotel och stulit en flaska rom och på en restaurang i ABB Arena där de stal flera flaskor sprit. De åtalas även för ett stöldförsök på Mälardalens högskola och för att ha stulit datorer på Netonnet.

En av männen åtalas också för att ha gjort våldsamt motstånd och försökt att skalla en vakt som ville kontrollera om han stulit något på Punkt i början av juli.

Den andre mannen åtalas även för hemfridsbrott och bedrägeri sedan han vid två tillfällen olovligen trängt sig in och stannat kvar i en företagares bostad utanför Västerås i början av juni och slutet av augusti. 23-åringen har också tagit ett kreditkort från företagaren som han använt för att shoppa loss för drygt 50 000 kronor. Om mannen döms vill företagaren ha tillbaka den summan i skadestånd.

I flera fall har polisen gripit de två männen mer eller mindre på bar gärning och i två fall har deras brott fastnat på övervakningsfilm. Männen har också erkänt de flesta av brotten.

Förutom skadeståndskravet gällande shoppingen med det stulna kortet - yrkar de stölddrabbade företagen och deras försäkringsbolag på drygt 67 000 kronor i skadestånd för stulet gods, sönderslagna och uppbrutna dörrar och varor som inte längre går att sälja.