Gratiskonserter med sinfoniettan – Råby först ut

Försommarkonserterna ges på följande fyra platser:

Onsdag 30 maj klockan 12.15 i Råby centrum.

Onsdag 30 maj klockan 15.00 på Hammarby mötesplats, Hammarbacksvägen 5.

Torsdag 31 maj klockan 12.15 i Tillberga medborgarhus.

Torsdag 31 maj klockan 15.00 utomhus på Lasse Fernlöfs Plats på Öster Mälarstrand. Vid olämpligt väder flyttas konserten till Viksängskyrkan.

Samma konsert ges även som gratis lunchkonsert fredagen den 1 juni kl. 12.15 på Västerås Konserthus, Stora salen.

Försommarkonserterna är ett samarbete med Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola och dirigentutbildningen vid Kungliga musikhögskolan och förutom den 33 personer starka orkestern medverkar Fredrik Gustafsson, Cecilia Martin-Löf och Frencesco Acquista som dirigenter och följande fyra sångare: Amelie Flink – sopran, Rebecca Hellbom – sopran, Frida Bergquist – mezzosopran, Viktor Johansson – tenor.

Repertoar:

Frederic Delius - On Hearing the first Cockoo in Spring

W. A. Mozart - Ouvertyr ur Idemeneo

Lars-Erik Larsson - Pastoralsvit

Johan Strauss, d.y. - Dieser Anstand, so manierlich

Richard Strauss - Wir ist die Ehre Widerfahren

W. A. Mozart - Kvartett ur Idemeneo