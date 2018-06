Anmälan kom in till polisen vid 00.12 under natten mot tisdagen, men inbrottet ska ha inträffat någon gång under dagen.

Enligt polisen uppgifter har okända gärningsmän tagit sig in genom ett fönster på fastigheten.

Vad som stulits har polisen inga uppgifter om ännu.

En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats.