Ingrosso och Sandman spelar i Västerås i höst

Efter en första- respektive andraplacering i Melodifestivalen släppte Ingrosso och Sandman "Tror du att han bryr sig". I höst fortsätter deras gemensamma resa när de ger sig ut på turné ihop.

”Vi är sjukt peppade på höstturné! Är alltid kul att få köra live och träffa sina lyssnare på riktigt! Att dessutom få göra det ihop med en polare och artistkollega är ju ännu fetare! Nytt material och massa gig - kommer bli en grym höst!”, skriver kamraterna i ett pressmeddelande.

Benjamin Ingrossos "Dance You Off" har slagit sig in på flera topplistor runt om i Europa och varit bland de 200 mest spelade låtarna i världen. ”Dance You Off” har nått platinastatus.

Felix Sandman fick snabbstart på sin solokarriär med singeln "Every Single Day" som även den såldt platina och nådde förstaplatsen på både Svenska Spotifytopplistan och singellistan.