Känd talare till Västerås – alla pengar går till välgörenhet

David JP Phillips har tidigare hållit i två TEDx-Talks: "How to Avoid Death by Powerpoint" och "The Magical Science of Storytelling". Under måndagen kommer han att ha två föreläsningar på Aros Congress Center i Västerås.

Den ena föreläsning kommer att handla om modern kommunikation och presentationsteknik och den andra kommer att handla om modernt självledarskap.

Föreläsningarna anordnas av Bra-aw, Företagsvolontärerna och Västerås Stadsmission. Alla som är med och engagerar sig i projektet gör det frivilligt och pengarna går oavkortat till Västerås Stadsmission.