Kylan dominerar helgen – men mildare nästa vecka

– Kallare luft drar ned över hela området med nordostliga eller nordliga vindar. Vi kommer att se låga temperaturer under hela helgen, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Både under natten mot lördag och natten mot söndag – som blir extra lång i och med att vi ställer tillbaka klockan en timme – kommer temperaturen att krypa ned under nollstrecket: under lördagsnatten beräknas temperaturen hamna på en eller ett par minusgrader, medan söndagsnatten kan bli kallare, nedåt -5 enligt Forecas prognos.

– Över Västmanland kommer molnen att dominera, men vi kan få en lucka i molntäcket och därmed lite sol under lördagen, säger Per Holmberg.

– Dagtid stiger temperaturen till några plusgrader mitt på dagen.

På söndagen kan minustemperaturen hålla i sig en god bit in på förmiddagen.

Enligt Forecas prognos är risken för nederbörd i Västmanland under helgen mycket liten.

Risken för halka är också låg.

– Det kan möjligtvis förekomma halka på utsatta ställen som broar men det är en mycket osäker prognos, säger Per Holmberg.

I början på nästa vecka väntas mildare väder.

– Det kommer att bli blåsigt med ostliga vindar och betydligt mildare luft drar in över Västmanland.

Forecas prognos spår temperaturer på uppemot 7 plusgrader under tisdagen – och stor risk för riklig nederbörd.