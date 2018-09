Leffe Berg lever och andas fotboll: ”Har hjälpt mig under alla år”

Leif Berg, eller Leffe som de flesta som känner eller känner till honom säger, är uppvuxen med fotboll.

Han började i VSK som femåring och där spelade Leffe fram till han var runt 20 år. Det var då han blev klassad som fotbollsinvalid på grund av höftproblem.

– Jag blev uppmanad att sluta spela då för annars skulle jag få sota för det när jag blev äldre, berättar han.

- VSK tog in mig i ledarrollen och jag blev hjälptränare i juniorlaget. Det var intressant, men jag var inte där. I stället började jag spela i Franke för där var det inte träning lika ofta.

Samtidigt som Leffe själv var aktiv tränade han sönerna som spelade i 94-laget respektive 97-laget. Sin sista match med IK Franke spelade Leffe som 38-åring.

– Ja, fotboll har det blivit mycket av, säger han och ler.

Hustrun Rebecca träffade han 1992. Han såg att hon var speciell på en gång men fick kämpa lite. Paret gifte sig i Irsta kyrka två år senare och även då var fotbollen med och styrde.

– Det var inte helt lätt att hitta ett datum och tidpunkten blev framåt kvällen för då kunde även lite fotbollsfolk vara med.

Särskilda fotbollsögonblick?

– Det är ju en hel del. Men ett är när jag var ledare i VSK första året 2015 tillsammans med Peter Markstedt. Det var nog det värsta och häftigaste, på våren låg vi jättesist och det kändes tungt. Men på hösten började vi vinna och inför näst sista omgången låg vi fortfarande under strecket, men vi klarade det. Det var en häftig känsla.

– Ett annat är som ungdomstränare för Frankes 97-or då vi tog oss till final i Gothia Cup.

Något du tror ingen vet om dig?

– En gång i tiden extraknäckte jag som hårmodell. Det var under gymnasieåren när man hade mer hår. Salonger som ville ha hårmodeller och jag hade långt hår då. Men jag har inte fått några fler förfrågningar, haha.

Leffe är fortfarande involverad kring VSK:s seniortrupp. Han hjälper till att hålla koll på scouting av spelare och kan även hjälpa till på träningar och matcher om det skulle behövas.

– Men annars sitter jag på läktaren och kollar. Jag brinner för VSK och är glad att få vara kvar. Det är ingen belastning för mig utan tycker det är jättekul.

Leffe har heller inte släppt ungdomsfotbollen. På uppdrag av Västmanlands Fotbollsförbund engagerar han sig i distriktlagsspelarna mellan 15 och 17 år.

– Jag är glad att jag har den kvar. Fotboll har hjälpt mig under alla år.

– Man har haft den sociala biten i ungdomsåren med lagtillhörigheten och regler. Man får se andra, helheten och inte bara sig själv.

Mer om Leffe Berg:

Familj: Hustrun Rebecca, sönerna Simon och Sack samt dottern Ida (ej biologisk) med sonen Loke, 7 månader och hennes sambo.

Bor: I centrala Västerås.

Gör: Samordnare på Önsta skolan. "Jag har lite idrottslektioner, fotbollsprofilen, Skol IF och Here 4 you. Jag är mer ute i korridorerna och försöker fånga upp de som behöver mer stöd men även peppa de som det går bra för."

Läser: "Jag tror att jag kanske ha läst två böcker i hela mitt liv. Annars är det VLT, och jag kan även vara ute på nätet och läsa Aftonbladet och Expressen."

Gör en ledig dag: "Är det inte fotboll så är det familjen. Vi hälsar på barnen, Ida i Virsbo och Simon i Stockholm och tidigare Sack, men han pluggar nu i Spanien."

Drömresan: "Vi tycker om att resa och har rest ganska mycket. Men vi har inte varit i Australien och Nya Zeeland, så dit skulle jag kunna tänka mig att åka."

Ska fira: "Vi kommer att fira i Spanien. Vi blir ett gäng som åker dit. Det ska bli skönt."

Annorlunda fotbollshändelse: "Jag var förbundskapten under Special Olympics på Irland. 100 000 på invigningen, Mohammed Ali och flera andra kändisar var där, det var häftigt. Dessutom vann vi guld".

