Omröstningen klar: Här är filmerna som visas på sommarens utebio på Lögastrand

Utebion på Lögastrand har blivit ett populärt inslag på sommaren. Västerås stad har haft två olika omröstningar på evenemangssidan på Facebook för årets upplaga. Alternativen som gick att rösta på var för fredagen den 24 augusti "Wonder Woman", "Kong: Skull Island" och "War dogs" och för lördagen den 25 augusti "Sing Street", "Professor Marston and the Wonder Women" och "Ted – För kärlekens skull".

"Wonder Woman" fick 806 röster och blir filmvalet för fredagen medan "Ted – För kärlekens skull", vann omröstningen för lördagen med 1 114 röster.