Oväntade problemet för båtägare i Västerås: ”Det kommer upp stenar man aldrig sett förut”

Vattenståndet är lågt i Mälaren, som P4 Västmanland var först att berätta. Jöran Söderberg, båtupptagare vid Lövudden och tidigare vd för Västerås Förenade Båtklubbar (VFB), har märkt av det låga vattenståndet i Mälaren:

– Det syns på bryggan hur den ligger, jag märkte det också när vi skulle masta av i Mälarparken vi kom inte riktigt fram till mastkranen, kölen slår i leran. Och sedan har du en toa tömningsanläggning inne i hamnen som det är för grunt för, vi kommer inte in där men jag är inte ensam, jag har ett djupgående på 1,9 meter.

Han fortsätter att reflektera över vattenståndet:

– När vi etablerade oss här på Lövudden 2013 så hade vi kanske inte så här låg vattennivå, men i närheten. Då hade vi trubbel att få upp visa båtar som sticker ner 2,10 2,20.

– Det sägs att vattennivån är 30 centimeter under ett fiktivt normalvattenstånd nu. På våren ligger det många gånger 30 centimeter över. Men under hösten brukar det rinna till vatten men det har inte gjort än det har ju varit torrt, titta i Svartån det är nästan inget flöde. Men ofta kommer höstregnen och då stiger nivån men det har det hitintills inte gjort, säger han.

Märks det låga vattenståndet här vid båtupptagningen på Lövudden?

– De båtar som har ett djupgående på mer än 2-2,10 kommer inte in på rampen. När vi etablerade oss 2013 var vi lite rockies, men åren 14,15,16 och 17 har det inte varit några konstigheter, säger Jöran Söderberg.

På bryggan vid båtupptagningen på Lövudden väntar Barbro Brunman med maken Kenneth, båda medlemmar i Båtsällskapet Lögarängen, på att ta upp båten.

– Det är svårt att komma in vid vår båtklubb på Ridön det är lågt vatten generellt sätt vid Ridöarkipelagen. Men nu går det inte att komma ut med en segelbåt. Sedan kommer det upp stenar upp som man aldrig har sett förut. Så här lågt vatten har det aldrig varit, säger Barbro Brunman.

Yrkessjöfarten har generellt inte märkt av den lägre vattennivån i Mälaren enligt Carola Alzén, vd för Mälarhamnar i Västerås. Men en begränsning har inkommit för ett kommande stort fartyg som ska leverera olja till Västerås.

– Vi håller på att bygger om vid oljekajen och kombinationen med lågt vatten gör att man inte kan ta in ett speciellt fartyg med olja i. Man ville ta in det med 8 000 ton men man kan ta in 7 000 ton, men det är ett riktigt stort fartyg. För medelfartygen som går till oss har det inte haft någon påverkan och kommer förmodligen inte heller ha det. Vi befarar inte en massa konsekvenser. Det är den första begränsningen som har kommit, säger Carola Alzén.